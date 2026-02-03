한 달째 수사 중…신병확보 나서나

[헤럴드경제=김아린 기자] 지난 2022년 지방선거 국면에서 공천헌금이 오갔다는 의혹을 한 달째 수사하고 있는 경찰이 강선우 의원을 재차 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 9시30분께부터 강 의원을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 지난달 20일 첫 소환 조사 이후 14일 만이다.

강 의원은 경찰에 출석하며 취재진에 “이런 일로 국민께 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 죄송하다”며 “오늘 조사에서도 성실하게 최선을 다하겠다”고 했다. ‘경찰이 구속영장 신청하면 불체포특권 포기할 의향이 있느냐’ ‘김경 전 서울시의원에게 현금을 전달받은 사실을 몰랐느냐’ 등 이어지는 질문에는 답하지 않았다.

강 의원은 김 전 시의원으로부터 공천 헌금으로 1억원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 의혹을 받고 있다. 이 의혹은 강 의원이 김 전 시의원으로부터 1억원을 받은 것을 두고 이를 당시 민주당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 논의하는 녹취가 공개되며 불거졌다. 김 전 시의원은 강서 지역 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.

경찰은 지난 한 달간 강 의원을 한 차례, 김 전 시의원을 네 차례 불러 조사했다. 강 의원이 1억원을 대신 받았다고 지목한 강 의원의 전 지역 사무국장 남모 씨도 네 차례 조사했다. 강 의원과 김 전 시의원, 남씨는 1억원이 오간 사실 자체는 인정하지만 최초 전달과 돌려준 경위에 대해선 진술이 엇갈리는 것으로 전해졌다.

경찰은 강 의원과 김 전 시의원에 대한 신병 확보 방안을 검토할 전망이다. 강 의원은 불체포특권이 있는 현역 의원 신분으로 회기 중 구속하려면 영장심사 전 국회 동의를 얻어야 한다.