유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’ 참가 무안경 3D 디스플레이 85형 글로벌 출시 130형 마이크로 RGB 상업용 시장 진출 설치 간편한 108형 ‘더 월 올인원’ 신제품 공개

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 3~6일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 ISE 2026에서 3D 전용 안경 없이도 3D 입체감을 구현한 차세대 혁신 디스플레이를 공개했다.

삼성전자는 피라 바르셀로나 전시장에 1728㎡(약 522평) 규모의 전시관을 설치하고, 초슬림 52㎜ 두께로 3D 입체감을 구현한 무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’ 3종을 선보였다.

우선 85형 스페이셜 사이니지를 전 세계에 출시하고, 32형과 55형 모델도 상반기 내 출시할 예정이다.

스페이셜 사이니지는 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’가 적용돼 초슬림 두께에도 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공한다.

신발·의류 같은 제품이나 패션모델의 정면·측면·후면을 360도 회전하며 실감나게 보여준다. 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 활용도가 높을 것으로 보고 있다.

무게는 49㎏으로, 기존의 홀로그램 박스 형태의 3D 디스플레이보다 가벼워 설치가 편리하다. 스탠드와 벽걸이를 모두 지원해 일반 사이니지처럼 공간 인테리어에 맞춰 유연하게 설치할 수 있다.

‘퀀텀 프로세서’를 기반으로 ▷4K UHD 업스케일링 ▷16비트 컬러 매핑 ▷다이내믹 HDR 기술을 적용해 더욱 선명한 디테일과 부드러운 색조 전환, 일관된 색 정확도를 제공한다.

눈부심 방지 패널도 탑재해 밝거나 까다로운 조명 환경에서도 선명한 화면을 유지한다. 사용자는 사이니지 콘텐츠 운영 설루션인 ‘삼성 VXT’의 ‘AI 스튜디오’ 앱을 통해 업로드 사진을 사이니지에 최적화된 동영상으로 손쉽게 변환할 수 있다.

지난달 CES 2026에서 130형 마이크로 RGB TV를 선보인 삼성전자는 이번에 상업용 시장에도 130형 ‘마이크로 RGB 사이니지’를 공개했다. 마이크로 RGB 사이니지는 마이크로미터(㎛) 크기의 RGB(빨강·초록·파랑) LED를 미세하게 배열해 섬세한 컬러 표현이 강점이다.

이번에 함께 공개한 108형 ‘더 월 올인원’ 신제품은 미리 제작된 프레임 키트와 일체형 스크린을 통해 초대형 LED 스크린도 단 몇 시간 만에 설치할 수 있다.

용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부 사장은 “상업 공간에서는 기기와 설루션을 하나로 연결해 고객에게 일관되고 통합된 경험을 제공하는 것이 매우 중요하다”며 “AI 기능이 탑재된 제품·설루션 혁신을 통해 미래형 상업 공간을 위한 비전을 제시할 것”이라고 말했다.