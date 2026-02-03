ISE 2026 참가 ‘디스플레이 너머의 솔루션’ 주제로 1184㎡ 규모 전시관 운영 ‘LG 비즈니스클라우드’로 차별화 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 유럽 최대 디스플레이 전시회인 ‘ISE(Integrated Systems Europe) 2026’에서 디스플레이와 소프트웨어, 인공지능(AI)을 결합한 B2B 고객 맞춤형 솔루션을 대거 선보인다.

LG전자는 3일(현지시간)부터 나흘간 스페인 바르셀로나에서 열리는 ISE 2026에 참가해 ‘디스플레이 너머의 솔루션(Solutions Beyond Displays)’을 주제로 1184㎡ 규모의 전시관을 운영한다.

호텔, 관제실, 미팅룸, 학습공간, 드라이브스루 등 다양한 상업 공간을 실제와 유사하게 구현하고, 공간 특성에 최적화된 상업용 디스플레이와 소프트웨어 솔루션을 제시한다.

호텔 콘셉트 공간에서는 운영자와 투숙객 모두를 고려한 토털 솔루션을 소개하고, 안정성과 보안이 중요한 관제실에는 통합 보안 시스템 ‘LG 쉴드(LG Shield)’를 적용했다.

학습공간에서는 AI 기능을 탑재한 전자칠판을 활용한 교육 솔루션을, 드라이브스루 존에서는 외부 충격과 환경 변화에도 안정적으로 작동하는 디스플레이를 선보인다.

LG전자는 상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 ‘LG 비즈니스클라우드(LG Business Cloud)’를 앞세워 K-브랜드와의 협업 전시도 진행한다.

LG생활건강의 ‘더후’, 파리바게뜨, 복순도가, 오로라월드, 삼양식품, 한국관광공사 등과 협업해 실제 매장과 같은 공간을 구현하고, 디스플레이와 소프트웨어를 결합한 활용 사례를 소개한다.

관람객들은 스탠바이미, 스마트모니터 스윙, 키오스크, 투명 올레드, E-페이퍼 등 다양한 디스플레이 제품과 함께 ‘LG 커넥티드케어’, ‘LG 슈퍼사인’, ‘LG 사운드캐스트’ 등 LG 비즈니스클라우드 기반 솔루션을 직접 체험할 수 있다.

LG 커넥티드케어 설루션은 노트북 한 대로 다수 매장의 사이니지를 통합 관리하고, 에너지 사용량까지 분석해 대형 매장 운영에 최적화된 관리 환경을 제공한다.

LG 슈퍼사인은 AI를 활용해 소규모 사업자도 디스플레이에 업로드하고 싶은 콘텐츠를 손쉽게 제작·배포할 수 있도록 지원한다.

LG 사운드캐스트 설루션도 확인할 수 있다. 사람이 들을 수 없는 주파수로 사이니지와 고객 스마트폰 앱이 연동해 맞춤형 광고 및 안내 등을 제공하는 위치 기반 설루션이다.

아울러 이번 전시에서는 출시를 앞둔 초고화질 마이크로 LED(발광다이오드) 사이니지 ‘LG 매그니트(MAGNIT)’ 신제품과 종이 질감의 초저전력 디스플레이 ‘E-페이퍼’도 공개된다.

LG 매그니트는 전면 블랙 코팅과 넓은 시야각, 도트 단위 화면 제어 기술로 화질과 운영 안정성을 강화했으며, 설치 편의성과 안전성도 높였다.

E-페이퍼는 가장 얇은 부분이 8.6㎜에 불과한 슬림 디자인과 초저전력 특성을 갖춰 이동·설치가 용이하다.

전시관 입구에는 초대형 LED 타워와 투명 메쉬 LED를 활용한 미디어 파사드를 설치해 한국의 미를 담은 미디어 아트를 선보인다.

박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “제품 경쟁력에 더해 차별화된 고객 가치를 제공하는 소프트웨어 역량을 지속 강화해 상업용 디스플레이 시장에서 선도적 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.