1800억달러 내외, 작년 4분기보단 감소 “무역 환경 위축에도 반도체 수출 증가”

[헤럴드경제=김은희 기자] 올해 1분기 수출이 반도체 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 12~13% 증가할 것이라는 전망이 나왔다.

한국수출입은행 해외경제연구소는 3일 ‘2025년 4분기 수출실적 평가 및 2026년 1분기 전망’ 보고서에서 1분기 수출액을 1800억달러 내외로 예측했다.

이는 작년 4분기(1898억달러)보다 줄지만 1년 전(1595억달러) 대비 12.9% 증가한 규모다. 반도체 수출 증가세가 가파른 데다 작년 1분기 수출액이 트럼프발(發) 관세전쟁 등의 영향으로 낮았던 기저효과가 작용한 영향으로 풀이된다.

1분기 수출선행지수는 121.7로 전년 동기 대비 1.9포인트 상승한 것으로 나타났다. 수출국 경기선행지수 호조와 원화가치 하락으로 인한 가격 경쟁력 상승 등으로 작년 1분기 대비 높은 수준을 유지했다. 수출선행지수는 주요 수출대상국의 경기와 수출용 수입액, 산업별 수주 현황, 환율 등을 종합해 수출증감을 예측하는 지수다.

다만 지난해 4분기보다는 3.9포인트 하락했다. 수출선행지수 구성 요소 중 기계수주, 수출용 수입액, 미국 공급관리자협회(ISM) 제조업 신규주문 등이 2025년 3분기 이후 2개 분기 연속 하락했는데 이는 전반적인 무역 환경이 위축되고 있다는 의미라고 연구소는 분석했다.

연구소는 “반도체 분야의 수요 증가와 가격 상승으로 전체 수출 환경 악화 요인이 제한적으로 반영되고 있다”고 풀이했다.

실제 인공지능(AI)용 고사양 메모리 수요 확대로 D램 가격 상승 기조는 당분간 유지될 전망이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 평균판매가격은 지난해 2분기 2달러에서 3분기 3달러, 4분기 4.5달러로 크게 뛰었다. 올해 1분기 예상 가격은 5.85달러 수준이다.

주요 수출기업은 애로사항으로 원화환율 불안정(49.5%)을 꼽았고 ▷중국 등 개발도상국의 저가공세(32.9%) ▷원재료 가격 상승(27.0%) 등이 뒤를 이었다. 관세 등 수출대상국의 수출입규제(25.2%), 경기둔화로 인한 수요 감소(18.7%)를 지목한 응답은 전년 대비 줄었다.

수은 관계자는 “전반적인 무역 환경은 위축되고 있으나 수출의 최대 비중을 차지하는 반도체 분야 호조로 전체 수출 환경 악화 요인이 제한적으로 반영되고 있다”며 “반도체 수출 증가세가 가파르고 지난해 1분기 수출액이 크게 낮았던 기저효과로 수출 증가폭은 확대될 전망”이라고 말했다.