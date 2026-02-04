[헤럴드경제=강승연 기자] LG생활건강의 고기능성 에이징 케어 엑스퍼트 브랜드 ‘이자녹스’는 설을 맞아 ‘이자녹스 테르비나 AD 4종 스페셜 세트(사진)’를 선보였다. ‘테르비나 AD’는 태초의 생명력을 담은 프리미엄 안티에이징 라인이다. 세계적인 생명과학 연구 기관 CHA 태반 연구소의 독자적인 과학기술로 개발된 rHPP-8과 재조합 태반 줄기세포 배양액 핵심 성분인 rFPP-5, 테르비나의 새로운 성분인 Fibroglu을 함유했다.

프리미엄 한방 브랜드 ‘수려한’은 ‘수려한 천삼 VIP 스페셜 에디션’을 내놨다. 천삼 상황과 천삼 선유 정품 5종으로 구성했다. 진귀한 한방 성분을 배합해 지친 피부를 촘촘하고 부드럽게 가꿔준다. 천삼 선유 수액, 유액, 크림과 천삼 상황 아이크림, 상황 진액까지 함께 제공한다. 패키지는 현대적 감성으로 재해석한 조각보 에디션이다.

클린 뷰티 브랜드 ‘비욘드’는 브랜드 베스트 향인 파우더리 머스크 향으로 깊은 바디 보습 케어를 선사하는 ‘비욘드 딥 모이스처 바디 2종 세트’를 선보인다. 부드러운 파우더와 플로럴, 머스크 향이 어우러져 포근하고 따뜻함을 느낄 수 있다. 피부 구성 성분과 닮은 스킨미믹 세라마이드 콤플렉스와 에센셜 오일 콤플렉스를 함유한 바디워시는 피부 장벽을 가꾸고 풍부한 영양과 보습을 전달한다.

‘리튠 흑염소 진액 골드’는 LG생활건강 이너뷰티 연구소의 철저한 검증을 거친 엄선된 원료가 특징이다. ‘리튠 진저레몬 진액 골드’는 이탈리아 시칠리아산 레몬과 지중해의 햇살을 듬뿍 머금은 이탈리아산 오렌지 100% NFC 착즙액, 유기농 인증 받은 튀르키예산 사과 등을 사용했다.