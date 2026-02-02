[헤럴드경제=장연주 기자] 롯데 자이언츠 투수 정철원의 아내 김지연이 결혼 후 정철원에게 가정폭력을 당했다고 주장하며 법적 대응에 나섰다. 김지연은 또 정철원이 아이를 두고 가출한 뒤 양육비 지급을 중단했다면서, 자녀 보호와 양육비 확보를 최우선으로 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

김지연 법률대리인인 법무법인 해든 이재희 변호사는 2일 공식입장을 내고 “최근 온라인상에서 무분별한 루머와 추측성 발언으로 인해 2차 피해가 발생하고 있다”며 “정철원 측이 양육권을 언급한 만큼, 김지연을 대리해 사실관계를 바로잡기 위해 입장을 밝히게 됐다”고 밝혔다.

그러면서 이 변호사는 “악의적 루머 유포에 대해서는 강력한 법적 조치를 취할 예정”이라고 경고했다.

특히 김지연은 결혼 후 아이를 양육하면서도 지속적인 가정폭력과 정신적 고통을 겪어왔다고 주장했다. 최근에는 정철원의 외도 의혹과 관련한 제보도 받았다.

이 변호사에 따르면, 김지연은 그럼에도 아이를 우선으로 생각해 혼인관계를 유지하려 노력했지만 정철원이 자녀를 두고 가출한 뒤 양육비 지급을 중단하고 법률대리인을 통해 이혼과 양육권을 언급한 데 대해 큰 충격을 받았다.

이 변호사는 “현재 김지연은 자녀 보호와 양육권 확보를 최우선으로 삼고 관련 법적 절차를 준비 중이며, 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 철저히 대응할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 정철원의 외도 의혹과 관련해 한 네티즌은 “정철원 선수가 여러 사람에게 연락했다. 내 지인에게도 연락했다”고 주장했고, 이에 김지연은 “이미 알고는 있었지만 제보를 환영하며, 증거는 이미 충분하지만 많을수록 좋다”고 밝혔다.

앞서 김지연은 소셜미디어를 통해 “당연히 이번에도 참으려 했지만 (남편이) 가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다고 소송을 걸어왔다”며 “엄마로서 이제는 참을 수 없었다. 처음이자 마지막으로 싸워보겠다”고 밝혀 파경을 간접 시사한 바 있다.

한양대 무용학과 출신인 김지연은 2018년 Mnet ‘러브캐처’ 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다.

2022년 두산 베어스에서 신인상을 받은 정철원은 지난해 롯데자이언츠로 옮겼다. 두 사람은 혼전 임신으로 지난 2024년 아들을 얻었고, 득남 1년여 만인 지난해 12월14일 결혼식을 올렸다.