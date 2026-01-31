[헤럴드경제=박혜원 기자] 최근 독일에서 미국 월드컵 보이콧 요구가 커지는 가운데 독일축구협회(DFB)가 보이콧을 배제한다는 공식 입장을 밝혔다.

외신 등이 따르면 협회는 30일(현지시간) 성명을 내고 “미국과 멕시코, 캐나다에서 열리는 2026년 월드컵 보이콧은 현재 고려되고 있지 않다”며 “정치, 안보, 경제, 스포츠 분야 관계자와 대화하면서 조별 예선을 준비하고 있다”고 밝혔다.

협회는 “스포츠의 통합하는 힘, 축구 월드컵이 전세계에 미치는 영향력을 믿는다”면서 “우리의 목표는 이 긍정적인 힘을 강화하는 것이지, 이를 차단하는 것이 아니다”라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 독일을 비롯해 그린란드 병합 계획에 반대하는 유럽 국가들에 추가 관세를 부과하겠다고 위협했다가 철회한 것과 맞물려 최근 몇주 동안 독일 언론과 정치권에서는 월드컵 보이콧과 관련한 열띤 갑론을박이 이어졌다.

이 문제는 그동안 미국 당국의 입국 규제와 비싼 티켓가격에 불만을 품은 팬들 사이에서 제기되다가 덴마크령 그린란드를 둘러싼 갈등으로 트럼프 행정부에 반감이 커지자 정계, 축구계가 가세하며 유럽에서 주목도가 높아졌다.

스위스 출신인 제프 블라터 전 국제축구연맹(FIFA) 회장조차 지난 26일 엑스(X·옛 트위터)에 스위스 법학자 마르크 피트의 말을 옮겨 “팬들에게 할 조언은 하나뿐이다. 미국에 가지 마라”라고 적으며 월드컵 보이콧 움직임에 가세했다.

올해 6∼7월 북중미 월드컵은 전체 104경기 중 78경기가 미국에서 열린다. 트럼프 대통령은 월드컵을 주요 치적 사업 중 하나로 여기고 있어 스타 선수가 즐비한 유럽의 단체 불참은 트럼프 대통령의 자존심에 큰 상처를 입힐 유럽의 ‘반격 카드’ 중 하나로 거론돼 왔다.