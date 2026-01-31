[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한의사협회가 정부의 2027학년도 의과대학 정원 증원에 대해 "준비되지 않은 의대 증원을 중단하라"고 촉구했다.

31일 의협은 서울 용산구 의협회관에서 ‘합리적 의대 정원 정책을 촉구하는 전국의사대표자회의’를 열어 결의문을 발표하고 “정부는 앞으로 다가올 2027년 의학교육 현장의 현실을 인정하고 졸속 증원을 즉각 중단하라”고 요구했다.

의협은 “강의실도, 교수도 없는 현장에서 수천 명의 학생을 한데 몰아넣는 것은 정상적인 교육이라 할 수 없다”며 “현장이 수용할 수 없는 그 어떤 숫자도 결코 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

이어 “준비되지 않은 의대 증원은 수백조 재정 재앙을 미래세대에 물려줄 것”이라며 “정부는 증원의 허울 좋은 명분 뒤에 숨겨진 건보료 폭탄의 실체를 국민 앞에 정직하게 공개해야 한다”고 덧붙였다.

의협은 특히 “정부가 전문가 다수의 의견을 묵살하고 가짜 숙의를 강요한다면 더 인내하지 않을 것”이라고 주장했다.

김택우 의협 회장은 “정부는 2027학년도 의대 정원 확정을 위해 무리하게 시간에 쫓기며 또다시 ‘숫자놀음’을 반복하려 하고 있다”고 비판했다.

그는 “전국 의대의 67.5%가 강의실 수용 능력을 초과했고, 의평원 기준에 맞는 기초의학 교수는 구할 수도 없는 실정”이라며 준비되지 않은 증원은 임상 역량을 갖추지 못한 의사를 양산해 의료 서비스의 질을 저하시킬 것“이라고 지적했다.

김 회장은 “미국 등 선진국은 수십 가지 변수를 2년 이상 신중히 검토하는 반면, 우리 정부는 고작 5개월 만에 빈약한 변수로 장기 예측을 강행했다”라며 “과학적이고 객관적인 지표와 절차를 통해 신중하게 검토해야 하고, 준비가 되지 않았다며 억지로 증원하지 말라”고 촉구했다.

이날 회의에는 전국광역시도의사회장협의회와 대한개원의협의회 관계자, 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협) 산하 ‘24·25학번 대표자단체’ 대표 등이 참석했다.

참석자들은 결의문 채택 후 의사인력 수급추계위원회와 보건의료정책심의위원회 논의 경과를 공유하고 후속 대응 방안에 관해 토론을 진행한다.