유엔인권사무소 “2021년 이후 가장 많은 민간인 숨져”

[헤럴드경제=박지영 기자]군부 지지 정당의 압승으로 끝난 미얀마 총선 기간에 400차례가 넘는 군사정권의 공습에 170명이 넘는 민간인이 사망한 것으로 나타났다.

31일(현지시간) AFP 통신에 따르면 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)는 한달간 이어진 미얀마 총선 기간에 군정의 공습으로 민간인 170명이 사망한 사실을 확인했다고 밝혔다. 유엔 인권사무소는 “(민간인 사망자 수와 관련한) 출처를 신뢰할 수 있다”면서 “(총선) 투표 기간에 군사 공습이 408차례 일어났다”고 설명했다.

미얀마는 지난달 28일부터 지난 25일까지 총선을 진행했다. 군부가 지지하는 통합단결발전당(USDP)이 양원 의회 과반이 넘는 의석수를 확보하면서 압승했다. 총선 후 60일 안에 의회 간접 선거로 선출되는 새 대통령은 사실상 USDP가 뽑을 전망이다.

특히 군정은 최종 3차 투표를 사흘 앞둔 이달 22일 소수민족과 민주 진영 반군 세력이 강한 북부 카친주 인구 밀집 지역을 공습했고, 당시 민간인 50명이 숨졌다고 유엔 인권사무소는 전했다.

선거 기간에 군정의 민간인 공격이 계속 이어졌다며 유권자들은 기본적 인권조차 존중받지 못했다고 지적했다. 제임스 로드헤버 유엔 인권사무소 미얀마 팀장은 “지난해는 (쿠데타가 일어난) 2021년 이후 공습으로 가장 많은 민간인이 사망한 해”라며 “선거도 지난해 계속된 폭력을 막지 못했다”고 강조했다. 일부 지역은 통신이 차단됐고 유엔과 대화하길 꺼리는 주민들도 있다며 민간인 사망자 수는 170명보다 더 많을 수도 있다고 우려했다.

미얀마 군정은 또 야권 반발을 막으려고 일방적으로 제정한 선거보호법을 근거로 사소한 온라인 활동까지 제한했고, 404명을 체포했다. 이들 중 3명은 미얀마 양곤에서 투표 불참을 촉구하는 유인물을 유포한 혐의로 징역 42∼49년을 선고받았다.

유엔 인권사무소는 이달 6일 반군 장악 지역인 북부 사가잉주에서 100명이 넘는 유권자가 구금돼 투표를 강요당하기도 했다고 주장했다.

폴커 튀르크 유엔 인권최고대표는 “야당 후보를 비롯해 소수민족이나 난민들은 (선거에서) 배제됐고 일부는 강제로 투표소에 끌려갔다”며 “(그동안) 미얀마 국민이 느낀 광범위한 절망은 군정의 선거로 더 깊어졌다”고 평가했다.

앞서 미얀마 군부는 민주화 지도자인 아웅산 수치 국가 고문의 민주주의민족동맹(NLD)이 압승한 2020년 총선을 부정선거라고 주장하며 이듬해 2월 쿠데타를 일으킨 뒤 정권을 잡았다. 인권 단체 국제앰네스티 보고서에 따르면 군부는 쿠데타 이후 6000명 넘게 살해하고 2만명 넘게 임의로 구금했으며 수치 고문도 부패 등 혐의로 징역 27년을 선고받았다.