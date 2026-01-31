롯데百 곶감세트, 전년比 매출 30% ↑

40대 미만 고객·외국인 고객 구매 늘어

은풍준시·흑곶감 등 프리미엄 상품 강화

경북 상주 곶감 [헤럴드DB]
[헤럴드경제=김진 기자] 전통 간식인 곶감이 새로운 전성기를 맞고 있다. 이른바 ‘할매니얼(할머니+밀레니얼)’ 트렌드를 계기로 주목받은 데 이어, 설 명절을 앞두고 젊은 층과 외국인을 중심으로 판매량이 크게 늘었다.

31일 롯데백화점에 따르면 설 명절을 앞두고 선보인 곶감 선물세트 매출은 전년 대비 약 30% 늘었다. 눈에 띄는 점은 구매 고객의 연령대다. 40대 미만 고객 비중이 지난 2023년 동기 대비 10%포인트(p) 증가했다.

외국인 구매자의 비중도 늘었다. 외국인 방문객이 가장 많은 롯데백화점 본점의 지난해 곶감 매출은 전년 대비 30% 증가했다. 특히 곶감이 상대적으로 생소한 유럽과 미국 고객을 중심으로 매출 신장률이 10%에 달했다.

매출 신장의 배경에는 곶감을 ‘프리미엄 디저트’로 여기는 젊은 세대의 인식 변화가 있는 것으로 보인다. 앞서 식품·유통업계는 곶감뿐 아니라 인절미, 모나카, 약과 등 전통 간식에서 착안한 할매니얼 메뉴를 대거 선보인 바 있다. MZ세대를 중심으로 전통 간식에 대한 관심이 높아지면서 자연스럽게 ‘K-디저트’를 찾는 외국인 수요도 늘어났다는 분석이 나온다.

한 유통업계 관계자는 “K-디저트로서 글로벌 시장에서도 곶감의 성장 가능성이 충분하다”고 말했다. 실제로 국내 곶감 생산의 60%를 차지하는 경북 상주시는 수출국을 늘리고 있다. 지난해 미국, 캐나다, 뉴질랜드에 이어 올해 베트남에 곶감 4톤을 처음으로 수출했다.

롯데백화점이 올해 설 명절을 앞두고 새롭게 출시한 ‘은풍준시’ 곶감 선물세트 [롯데백화점 제공]
곶감 매출 신장은 프리미엄 상품군 강화로 이어지고 있다. 롯데백화점은 조선시대 임금 진상품으로 알려진 ‘은풍준시’ 곶감을 새로운 설 선물세트로 200세트 한정판으로 선보였다. 은풍준시는 경북 상주 은풍면 동사리에서만 재배되는 재래종 감으로, 재배 농가가 전국 27곳에 불과하다. 수확부터 건조·선별까지 모든 과정이 수작업으로 진행돼 생산량이 일반 곶감의 10분의 1 수준이다. 롯데백화점은 산지 농가와 직접 계약을 통해 전국 유통 물량의 약 10%를 단독으로 확보했다.

이채이 롯데백화점 청과채소팀 바이어는 “은풍준시 곶감은 생산량이 극히 적어 그동안 명절 선물세트로 구성하기 어려웠던 품종”이라며 “절단면에 드러나는 네잎클로버 모양이 행운과 복, 장수의 의미를 담은 설 선물로 적합하다고 판단했다”고 말했다. 크림치즈와 호두를 더한 ‘곶감말이 혼합 세트’, 잣과 깨를 활용한 ‘곶감·곶감말이 혼합 세트’ 등 현대식 디저트로 재해석한 선물세트도 마련했다.

이 밖에도 상하농원은 양재중 셰프와 협업해 지리산에서 건조된 프리미엄 발효 ‘흑곶감 선물세트’를 내놨다. 반얀트리 클럽 앤 스파는 논산 지역과 대둔산 인근 청정지역에서 수확한 두리감을 사용한 ‘흑실 곶감 세트’를 선보였다.


