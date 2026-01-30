정부, ‘모두의 창업 프로젝트’…전국서 창업가 5000명 발굴

창업 활동자금·오디션·후속 투자까지…실패해도 ‘도전 경력서’ 남긴다

[헤럴드경제=홍석희 기자] 정부가 창업을 개인의 모험이 아닌 ‘국가가 함께 책임지는 도전’으로 정의하며 본격적인 국가창업시대 개막을 선언했다. 아이디어만 있으면 누구나 도전하고, 실패해도 다시 일어설 수 있도록 국가가 판을 깔겠다는 구상이다.

재정경제부(부총리 겸 장관 구윤철)와 중소벤처기업부(장관 한성숙)는 30일 청와대 충무실에서 ‘국가창업시대 전략회의’를 열고, 전 국민 창업 참여를 목표로 한 ‘모두의 창업 프로젝트’를 발표했다. 이날 회의에는 관계부처와 스타트업, 창업 지원기관, 전문가 등 60여 명이 참석했다.

정부는 이날 “일자리를 찾는 사회에서, 일자리를 만드는 사회로의 전환이 필요하다”며 창업을 국가 성장 전략의 중심축으로 끌어올렸다. 대기업·수도권·경력자에게 성과가 집중되는 ‘K자형 성장’ 구조를 깨기 위해, 창업의 문턱을 대폭 낮추고 리스크는 국가가 분담하겠다는 것이다.

핵심은 국민 아이디어에 국가가 직접 투자하는 ‘모두의 창업’이다. 정부는 테크 창업가 4000명, 로컬 창업가 1000명 등 총 5000명의 창업 인재를 선발해 1인당 200만원의 창업 활동자금을 지원한다. 신청 절차는 아이디어 중심으로 간소화하고, 창업가는 희망하는 창업 기관을 직접 선택할 수 있도록 했다.

전국 100여 개 창업 기관과 500명의 전문 멘토, 1600여 명의 자문단은 ‘모두의 창업 서포터즈’로 참여해 창업 전 과정에 밀착 지원한다.

선발된 창업가 중 1000여 명은 17개 시·도별 예선과 5개 권역별 본선으로 이어지는 전국 단위 창업 오디션에 도전한다. 이 가운데 약 100명의 ‘창업 루키’를 선발해 차년도 최대 1억원의 후속 사업화 자금을 연계한다. 최종 무대는 글로벌 스타트업 행사 ‘컴업(COMEUP)’에서 열리는 대국민 창업 경진대회다. 최종 우승자에게는 상금과 투자금을 합쳐 10억원 이상이 지원된다.

정부는 이와 별도로 창업 루키에 집중 투자하는 **500억원 규모의 ‘창업 열풍 펀드’**도 조성한다. 창업 과정을 예능형 ‘창업 경연 프로그램’으로 제작·송출해, 창업을 일부의 영역이 아닌 대중 문화로 확산시키겠다는 구상도 내놨다.

테크 창업과 로컬 창업은 두 개의 성장 축이다. 정부는 2030년까지 10개 창업도시를 조성하고, 방산·기후테크·제약바이오 등 딥테크 분야별 육성 방안을 순차적으로 내놓을 계획이다. 로컬 창업은 지역 자원을 활용해 거점 상권 50곳, 글로컬 상권 17곳을 조성해 관광·문화와 결합한 지역 성장 모델로 키운다.

눈길을 끄는 대목은 실패 이후까지 제도권에 편입했다는 점이다. 정부는 ‘모두의 창업’ 참여 이력을 공식 경력으로 인정하는 ‘도전 경력서’를 발급하고, 실패 경험을 자산화하는 ‘실패 경력서’ 제도를 도입한다. 재도전 응원본부를 중심으로 재도전 플랫폼을 구축해, 실패가 낙인이 아닌 다음 도전을 위한 데이터로 남도록 하겠다는 구상이다.

회의 이후 열린 국민토론회에서는 초기 창업기업에 대한 전문 보육 강화, 실패 인식 개선, 지역 산업 특성을 반영한 창업도시 조성 등의 제안이 쏟아졌다.

구윤철 부총리와 한성숙 장관은 “국민의 도전과 국가가 함께 리스크를 나누는 구조로 창업 패러다임을 전환하겠다”며 “체감 가능한 창업 열풍이 전국으로 확산되도록 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.