65세 이상 생계, 의료수급자 어르신 대상, 위탁 의료기관 방문해 접종 폐렴구균과 인플루엔자 예방접종은 65세 이상 어르신이면 누구나 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역 내 65세 이상 생계‧의료수급자 어르신을 대상으로 대상포진 무료 예방접종을 연중 시행한다.

대상포진은 소아기에 감염된 수두-대상포진 바이러스(VZV)가 체내에 잠복해 있다가 노년기에 면역력이 저하되면서 재활성화되어 발생하는 질병이다.

피부 발진 외에도 심한 신경통, 시력 손실, 청력 저하 등의 합병증을 초래할 수 있으며, 신경 재생 능력이 낮고 회복 속도가 느린 고령자는 더욱 심각한 합병증과 만성 통증의 위험성이 높아 예방이 중요하다.

이에 마포구는 취약 어르신의 건강 보호와 합병증 예방을 위해 대상포진 예방접종을 지원해, 안정적인 건강관리를 도모하겠다는 구상이다.

무료 예방접종 대상자는 신분증과 수급자 증명서류를 지참해 지역 내 지정 의료기관을 방문하면 접종을 받을 수 있다. 다만 대상포진 예방접종 이력이 있는 경우와 외국인은 지원대상에서 제외된다.

접종이 가능한 의료기관은 마포구보건소 누리집에서 확인할 수 있으며, 예방접종 관련 자세한 사항은 마포구보건소 건강동행과로 문의하면 된다.

마포구는 어르신의 건강증진을 위해 연중 폐렴구균 예방접종을 무료로 시행하고 있으며, 겨울철에는 독감 예방을 위해 인플루엔자 예방접종도 지원하고 있다.

해당 예방접종은 만 65세 이상 어르신이면 누구나 받을 수 있으며, 접종이 가능한 위탁 의료기관은 마포구보건소 누리집에서 확인하면 된다.

박강수 마포구청장은 “건강하고 행복한 노후를 위해서는 건강이 뒷받침되어야 한다”며 “마포구는 앞으로도 체계적이고 적극적인 보건의료서비스를 구축해 어르신이 건강한 도시 마포를 만들겠다”고 말했다.