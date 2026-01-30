▶한국관광공사 <승진 및 전보> ▷김종훈 국제관광본부장 ▷양경수 국민관광본부장 ▷김영미 관광AI혁신본부장 ▷정석인 기획조정실장 ▷김경주 런던지사장 ▷박정웅 제주지사장 ▷박경희 평가분석팀장 ▷백지혜 국제마케팅실 ▷정인화 홍콩지사장 ▷박은정 하노이지사장 ▷김지선 자카르타지사장 ▷오유나 토론토지사장 ▷박진호 컨벤션팀장 ▷송은경 쇼핑숙박팀장 ▷민정희 관광기업창업팀장 ▷문상호 관광교육팀장 ▷곽재연 국민관광지원팀장 ▷이미숙 관광데이터허브팀장 ▷이지은 관광컨설팅팀장 <전보 및 보직발령> ▷김관미 홍보실장 ▷김석 국민관광실장 ▷정선희 지역개발실장 ▷박범석 국제마케팅실장 ▷한여옥 국제관광콘텐츠실장 ▷이현진 지역관광콘텐츠실장 ▷박민정 관광산업실장 ▷이가영 관광인재개발실장 ▷문선옥 관광AI혁신실장 ▷김도현 AI인프라센터장 ▷백만성 한류콘텐츠팀장 ▷이광수 기업회의인센티브팀장 ▷김광식 지역개발기획팀장 ▷홍성기 관광기업협력팀장 ▷김병길 노무팀장 ▷최혜리 국제관광전략팀장 ▷이홍근 중국팀장 ▷김영미 일본팀장 ▷손세형 구미대양주팀장 ▷차혁진 브랜드콘텐츠팀장 ▷이진수 MICE기획팀장 ▷김석일 국내여행진흥팀장 ▷명세원 지역관광협력팀장 ▷이지연 지역콘텐츠육성팀장 ▷문지영 열린관광콘텐츠팀장 ▷박우진 관광교통팀장 ▷이진혁 관광서비스개선팀장 ▷이국희 관광인재양성팀장 ▷은유리 관광AX기획팀장 ▷이선우 국내디지털마케팅팀장 ▷허소영 디지털콘텐츠팀장 ▷강성재 국제관광전략팀 해외조직망운영파트장 ▷민지영 MICE기획팀 국제협력파트장 ▷이종화 관광AX기획팀 디지털협력파트장 ▷이상훈 세종충북지사장 ▷유한순 전북지사장 ▷김동현 광주전남지사장 ▷박수현 대구경북지사장
