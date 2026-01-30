이 대통령, ‘국가창업시대 전략회의’ 주재

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 30일 오후 청와대에서 ‘국가창업시대 전략회의’를 주재한다.

회의에서는 ‘K-스타트업이 미래를 만든다’는 슬로건으로 국가창업시대 스타트업 열풍 조성 방안과 모두의 창업 프로젝트를 제시하고 현장의 의견도 청취할 예정이다.

회의에는 구윤철 재정경제부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 최휘영 문화체육관광부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 이억원 금융위원회 위원장, 임기근 기획예산처 차관, 김용선 지식재산처 처장이 참석하며, 청와대에서도 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 하정우 AI미래기획수석, 류덕현 재정기획보좌관 등이 함께한다.

민간에서도 예비·재도전 창업가와 기술 창업가, 로컬 창업가 및 디캠프, 마루 180, 창조경제혁신센터협의회, AC·VC 협회 등 전문보육기관을 비롯해, 창업벤처 관련 경제단체장, 전문가 등 총 57명이 참석할 예정이다.

행사는 국민의례와 대통령 모두말씀 이후, 구 부총리가 ‘스타트업 열풍 조성방안’을 그리고 한 중소벤처기업부 장관이 ‘모두의 창업 프로젝트’를 발표한다.

이어 올해 국가창업시대 대도약을 위한 핵심 과제인 ▷모두의 창업 프로젝트에 대한 정책제언 ▷창업 후 지속 성장을 위한 정부의 역할 ▷지방의 창업생태계 육성을 주제로 세션별 토론을 진행할 계획이다.