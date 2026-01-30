[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 장동혁 국민의힘 대표의 퇴진을 요구하는 당내 친한계(친한동훈계)를 향해 쓴소리를 했다.

홍 전 시장은 지난 29일 자신의 페이스북을 통해 “니들이 선출한 당대표를 퇴진시키고 무슨 대안이 있느냐”며 “호랑이 없는 골에 여우가 왕질 한다더니 중심 없이 여우들끼리 이전투구 하는구나”고 비판했다.

홍 전 시장은 “공천 보은 하라고 국회의원 시켜 준거 아니다”면사 “하는 꼴이 망조가 들었다. 장마 때 한강에 떠내려 오는 정치 쓰레기들 청소 안하면 그 당은 미래없다”고 덧붙였다.

홍 전 시장이 거론한 그 당은 국민의힘으로 보인다. 이날 국민의힘은 오전 최고위원회의를 열고 한동훈 전 대표 가족들의 ‘당원 게시판 여론 조작’을 이유로, 당 중앙윤리위원회가 최고 수위 징계인 제명 처분한 것을 원안대로 의결하면서 제명을 확정했다.

한 전 대표는 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”며 “당원 동지 여러분, 국민 여러분, 우리가 이 당과 보수의 주인이다. 절대 포기하지 말라. 기다려달라. 반드시 돌아올 것이다”고 말했다.

친한계 의원 16명은 같은 날 국회 본청에서 기자회견을 열고 “오늘 한동훈 전 대표에 대한 제명 결정은 심각한 해당행위로 우리 의원들은 절대 받아들일 수 없다”며 “개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 장 대표의 사퇴를 촉구했다.