테크·데이터 기반 맞춤형 금융 설루션 제공 한국 선수단 공식 후원…글로벌 마케팅 본격화

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화금융 계열사(한화생명·한화손해보험·한화투자증권·한화생명금융서비스·한화자산운용)가 공동 브랜드 ‘PLUS(플러스)’로 고객 수요에 최적화된 차별화 서비스를 선보인다.

한화금융은 30일 PLUS 브랜드 가치 확대와 함께 글로벌 마케팅의 하나로 ‘LIV 골프 리그’ 소속 ‘코리안 골프 클럽(KGC)’ 스폰서십을 체결했다고 밝혔다.

PLUS는 한화금융이 지금까지 쌓아온 테크와 데이터 역량을 바탕으로, 특별한 경험과 성과를 원하는 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하는 금융 설루션 브랜드다. 지난 2024년 한화자산운용이 새로운 상장지수펀드(ETF) 브랜드로 첫선을 보인 바 있다.

한화금융은 2016년부터 고객의 생애 전반을 아우르는 라이프스타일 브랜드 ‘LIFEPLUS’를 운영하며 다양한 온오프라인 콘텐츠와 서비스를 통해 고객 접점을 늘려왔다. 기존 LIFEPLUS가 폭넓은 고객에게 경험과 즐거움을 제공하며 한화금융을 알리는 데 집중했다면, PLUS는 테크와 데이터를 바탕으로 금융·라이프·스포츠 등에서 고객 개개인의 요구에 맞는 정교하게 설계된 경험과 서비스를 제공할 계획이다.

한화금융은 앞으로 디지털 기술력과 데이터 인사이트를 응축한 특화형 금융 플랫폼, 차별화된 라이프스타일 이벤트, 초개인화 자산관리 서비스 등 ‘PLUS’ 브랜드 철학을 담은 다양한 서비스를 차례로 선보일 예정이다.

이번 스폰서십 역시 PLUS 브랜드 확장 전략의 일환이다. LIV 골프 리그는 전통적인 미국 PGA 투어 등 기존과는 다른 새로운 형태의 프로 골프 리그다. 세계 정상급 골퍼들이 개인·팀 단위로 경쟁하며, 갤러리도 함께 즐기는 축제의 장으로 젊은 세대의 큰 인기를 끌고 있다. 특히 올해부터 한국계 선수들로만 구성된 ‘KGC’가 창단하며 세계 무대에서 K-골프의 위상을 알릴 예정이다.

한화금융은 PLUS를 통해 젊은 골퍼들의 경기력 성장과 더불어 장기적인 금융 관리, 재정적 안정과 인생 설계를 균형 있게 준비할 수 있도록 전문 편의 서비스도 제공할 예정이다.

이번 스폰서십을 통해 PLUS는 2026 LIV 골프 시즌 개막전(2월 4~7일, 사우디아라비아 리야드 골프 클럽)을 시작으로 KGC 선수단의 유니폼 전반에 걸쳐 주요 브랜드로 노출될 예정이다.

박찬혁 한화생명 PLUS실장은 “한화금융 PLUS는 ‘도전과 성취의 과정’을 지원하는 기술과 데이터 중심의 브랜드”라며 “이번 스폰서십을 통해 PLUS 브랜드 철학을 KGC 선수들의 성장 과정 속에서 실현해 나갈 것”이라고 말했다.