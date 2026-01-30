[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 2026 용인시민무용아카데미 정규 강좌 ‘늘 배움 마당’의 수강생을 다음달 2일부터 모집한다.

용인시민무용아카데미는 시민 참여형 예술교육 프로그램으로 이미 2025년에 시민들로부터 뜨거운 관심과 사랑을 받은 바 있다. 2025년 12월 6일 평생학습관 큰어울마당에서 진행되었던 ‘Good Life~ 춤추는 용인’ 공연은 많은 관람객이 모이며 성공적으로 마무리됐고, 2026년 교육 사업에 대한 문의도 늘었다. 재단은 시민들의 관심에 힘입어 2026년에는 기존보다 강좌 수를 확대해 더 많은 참여 기회를 제공할 계획이다.

이번 정규 강좌는 한국 무용의 멋과 흥을 느낄 수 있는 ▷산조춤 ▷부채입춤 ▷태평무 ▷소고춤 ▷부채춤 ▷도살풀이춤’과 초등학생을 위한 ▷꽃바구니춤 ▷청사초롱춤 등 강좌가 마련되며, 생활무용 분야에서는 에너지와 열정을 느낄 수 있는 ▷벨리 댄스 ▷뮤지컬 댄스 ▷라인 댄스 ▷셔플 댄스 등 강좌를 운영한다. 여기에 더해 ▷전통 소리반이 신설되어 기대를 모으고 있다.