G마켓, 보령축제관광재단과 MOU 체결

[헤럴드경제=강승연 기자] G마켓이 보령축제관광재단, ㈜아몬드와 ‘제29회 보령머드축제’의 해외 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅을 강화하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 올해 개최하는 보령머드축제의 경쟁력 강화를 위한 것이다. 해외 관광객 유치 및 관광상품 개발, 마케팅 지원 등 상호 간 협력한다는 내용이 골자다.

G마켓은 최근 강화하고 있는 역직구 사업을 통해 동남아시아 지역 고객은 물론, 글로벌 고객을 대상으로 보령머드축제 관광 상품의 판매 활성화를 돕는다. 관광상품을 알리는 디지털 콘텐츠를 제작해 글로벌 홍보활동을 강화하는 한편, G마켓 역직구 플랫폼을 통해 상품 판매 기획전을 운영할 계획이다. 라이브 방송이나 각종 광고 마케팅을 통해 판촉 지원에도 나선다.

보령축제관광재단은 콘텐츠 제작과 글로벌 관광상품 유통 판매를 위한 보령머드축제 브랜드 관련 소스 제공에 협력한다. ㈜아몬드는 관광상품 기획 개발 및 운영을 담당한다.

이민규 G마켓 영업본부장은 “알리바바의 글로벌 네트워크를 통한 해외 고객과의 접점을 국내 유명 지역 축제의 경쟁력 강화에도 확장하는 방향”이라며 “해외 관광객 유치에 힘을 보탤 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.