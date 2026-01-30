29일 제3기‘도전! 글로벌 탐험대’발대식 개최... 2월 6일부터 13일까지 미 동부 주요 도시 및 세계 명문대학 탐방

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 중구인재육성장학재단(이사장 박장선)이 고등학생 10명을 선발해 6박 8일간의 미 동부 선진문화 및 명문대학을 탐방하는 ‘글로벌 탐험대’(이하 ‘탐험대’) 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

재단은 29일 중구청에서 발대식을 열고 본격적인 여정의 시작을 알렸다.

참여 학생들은 학교장 추천과 심사를 거쳐 성동고, 장충고 1학년생으로 선발됐다. 이들은 오는 2월 6일부터 13일까지 6박 8일간 뉴욕, 워싱턴 D.C., 보스턴 등 미 동부 주요 도시를 방문하며 세계적인 교육 현장을 직접 경험할 예정이다.

특히 하버드, 예일, MIT 등 명문대학 캠퍼스 투어와 현지 재학생 멘토링을 통해 참가 학생들에게 실질적인 학습 동기를 부여하고 진로에 대한 시야를 넓혀줄 계획이다. 이 밖에도 선진도시의 역사와 문화를 체험하는 다채로운 기회가 마련된다.

재단의 대표 장학사업으로 3년차를 맞은 ‘글로벌 탐험대’는 관내 청소년들에게 해외 선진문화 체험 기회를 제공하며 큰 호응을 얻어왔다. 실제 지난 2기 운영 결과, 참가 학생들의 진로 탐색과 진학 준비에 큰 도움을 주었다는 긍정적 평가를 받기도 했다.

재단은 안전하고 체계적인 탐방을 위해 지난해 11월 사전간담회를 열어 프로그램 일정 및 방문지 안내, 비자 발급, 체험활동 전반에 대한 질의응답 시간을 갖는 등 철저한 준비 과정을 거쳤다.

장학생과 학부모, 재단 관계자들이 참석한 가운데 열린 발대식에서 한 장학생은 “소중한 기회를 주신 중구청과 중구장학재단에 감사드린다”며, “단순한 체험을 넘어, 글로벌 시각을 넓히고 진로를 구체화하는 의미 있는 시간을 보내고 오겠다”는 포부를 밝혔다.

박장선 중구인재육성장학재단 이사장은 격려사를 통해 “이번 탐방이 여러분의 가슴 속에 더 큰 꿈과 희망을 심어주는 소중한 기회가 되길 바란다”며, “무엇보다 건강하고 안전하게 일정을 마친 뒤, 한층 성장한 모습으로 다시 만나길 기대한다”고 당부했다.

김길성 중구청장은 “더 넓은 세상에서 ‘내가 잘할 수 있는 것’을 고민하고, 자신만의 해답을 찾아가는 시간이 되길 바란다”며 “중구를 대표하는 인재라는 자부심으로 많은 것을 보고 느끼길 바라며, 여러분의 든든한 편인 중구가 그 여정을 끝까지 응원하겠다”고 전했다.