[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 28일 울릉군청 제2회의실에서 고향사랑기부금 모금 활성화를 위한 브라운백(Brown Bag) 미팅을 열었다.

이번 미팅은 남건 울릉군 부군수를 비롯한 군청 공무원 약 20명이 참석한 가운데 자유로운 분위기 속에서 고향사랑기부금 제도의 현황을 공유하고 실질적인 모금 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 울릉군 고향사랑기부금 모금의 경쟁력 강화를 위해 ‘울릉도만이 제공할 수 있는 차별화된 가치’를 핵심 키워드로 다양한 의견을 제시했다.

특히 단순 물품 제공을 넘어 지역의 특색과 경험을 담은 체험형·관광 연계 답례품 개발의 필요성에 공감대가 형성됐다.

주요 제안으로는 울릉도의 자연·문화·생활을 체험할 수 있는 관광 연계형 답례품 구성, 울릉도에서만 가능한 한정적·스토리텔링 기반 답례품 개발, SNS를 활용한 창의적이고 독특한 홍보 콘텐츠 제작 , 울릉도의 상징성을 극대화한 독도 연계 상품 개발 등이 논의됐다.

울릉군은 이번 브라운백 미팅에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 울릉군만의 정체성을 담은 답례품과 홍보 전략을 단계적으로 구체화하여 고향사랑기부금 모금 활성화에 적극 반영할 계획이다.

남건 울릉군 부군수는 “이번 미팅은 실무자들의 현장감 있는 아이디어를 자유롭게 공유할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지속적인 소통과 아이디어 발굴을 통해 울릉군 고향사랑기부금이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.