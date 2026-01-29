회사 “열선 전면 배치로 여러 식기 동시 보온 가능”

종합가전기업 신일전자는 조리 이후에도 음식의 온도를 일정하고 따뜻하게 유지하는 ‘푸드워머’(사진)를 새로 선보였다.

푸드워머는 식탁 위에 두고 사용하는 매트형 보온제품이다. 식사 도중 음식이 식어 재가열이 필요하지 않도록 해준다. 일상 가족식사부터 배달음식이나 소규모 모임, 캠핑 등 다양한 상황에서 사용할 수 있다.

상판 전면에 열선을 촘촘하게 배열해 균일한 보온이 가능하며, 여러개의 식기를 동시에 올려둬도 온도 편차가 적다고 한다. 온도는 50도부터 100도까지 총 6단계로 정밀하게 조절할 수 있게 했다. 최대 6시간까지 설정되는 타이머 기능을 통해 음식종류와 식사시간에 맞춘 보온이 가능하다고 덧붙였다.

또 내열 실리콘소재를 적용해 그릇뿐 아니라 프라이팬, 냄비, 배달용기 등 다양한 소재의 식기를 그대로 올려 사용할 수 있게 했다. 상판 전체를 굴곡 없는 평면구조로 설계해 청소 및 관리에 용이하다고도 했다.

신일전자 측은 “하부에 열 차단 푸터가 장착돼 테이블 변형 및 미끄럼 방지가 되며, 잠금모드와 해제가 간편한 세이프락 기능과 과열 시 자동으로 작동을 멈추는 과열 보호장치 등이 탑재됐다. 소비전력도 높지 않아 전기요금 부담 없이 사용할 수 있다”고 설명했다.