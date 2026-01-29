원자력안전위원회.
원자력안전위원회.

▶과장급 전보

▷기획재정담당관 부이사관 장현아

▷운영지원과장 과학기술서기관 김윤우

▷안전정책과장 부이사관 김성길

▷원자력안전과장 서기관 최수진

▷원자력심사과장 과학기술서기관 손화종

▷방사선안전과장 부이사관 임종윤

▷방사능감시대응팀장 과학기술서기관 공병문

▷고리원전지역사무소장 과학기술서기관 김 상

▷한울원전지역사무소장 과학기술서기관 김선영


nbgkoo@heraldcorp.com