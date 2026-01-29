▶과장급 전보
▷기획재정담당관 부이사관 장현아
▷운영지원과장 과학기술서기관 김윤우
▷안전정책과장 부이사관 김성길
▷원자력안전과장 서기관 최수진
▷원자력심사과장 과학기술서기관 손화종
▷방사선안전과장 부이사관 임종윤
▷방사능감시대응팀장 과학기술서기관 공병문
▷고리원전지역사무소장 과학기술서기관 김 상
▷한울원전지역사무소장 과학기술서기관 김선영
