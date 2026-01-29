[헤럴드경제=김보영 기자] 길거리 한 노점에서 판매한 호떡을 병원 소변 검사용 종이컵에 담아줬다는 사연이 전해져 논란이 일고 있다.

지난 28일 JTBC ‘사건반장’은 제보자 A씨가 최근 한 노점에서 호떡을 사 먹다가 겪은 일을 소개했다. A씨는 호떡을 한 입 베어 문 뒤, 뒤늦게 호떡이 담긴 종이컵의 문구를 확인하고 깜짝 놀랐다고 밝혔다.

종이컵에는 ‘첫뇨는 버리시고 중간뇨를 받아주세요’, ‘소변량은 50cc 이상 받아주세요’라는 문구가 적혀 있었다. 병원 건강검진 시 사용하는 소변 검사용 종이컵에 호떡을 담아 판매한 것이다.

A씨는 “사용한 건 아니겠지만 꼭 저 종이컵을 써야 했나 싶다”며 찝찝함을 토로했다. 방송 진행자 역시 “호떡을 먹으면서 ‘뇨’를 떠올릴 수밖에 없다”며 안타까움을 표했다.

사연이 전해지자 누리꾼들은 “새 거이고 위생적으로 상관없다고 해도 입맛 뚝 떨어질듯” , “다른 건 몰라도 소변검사컵은 불쾌하다. 비위 상한다” 등의 반응을 보였다.

한편 노점이나 거리 음식점에서 사용하는 일회용 종이컵은 식품의약품안전처의 ‘위생용품 관리법’에 따라 관리되는 위생용품이다. 직접 입에 닿는 제품이기 때문에 엄격한 제조 및 품질 기준을 준수해야 한다.

이와 유사한 사례는 과거에도 있었다. 2004년 경남 김해 지역에서는 일본에서 소변검사용으로 사용되는 일회용 종이컵이 어묵 판매 노점 등에서 국물 용기로 사용되고 있는 사실이 드러났다. 당시 국내 업체들이 일본 병원으로부터 주문을 받아 해당 컵을 제조했으나, 불량 판정을 받아 수출이 무산되자 이를 국내 노점상에 일반 종이컵 가격의 약 30% 수준으로 판매한 것으로 조사됐다.

김해경찰서와 김해시는 해당 종이컵이 소비자 건강을 해칠 우려가 있다고 판단해 유통 경로 등에 대한 조사에 착수한 바 있다.