1・29 주택공급 확대방안 발표 서울 3.2만·경기 2.8만·인천 0.1만 용산국제업무지·캠프킴 1.26만 가구 과천경마장·태릉CC 등 34곳 발굴 공급 예정지 토허구역 즉시 지정

정부가 부동산 시장 안정화를 위해 서울, 경기 등 수도권 도심 입지에 주택 6만가구를 공급한다. 용산, 과천, 광명, 하남 등 국민 선호도가 높은 주요 지역 공공부지 및 노후청사 복합개발을 통해 청년·신혼부부에게 중점적으로 공급하겠다는 목표다. ▶관련기사 2·3면

재정경제부·국토교통부 등 10개 부처는 29일 오전 정부서울청사에서 주택공급촉진 관계장관회의를 열고 이 같은 내용의 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 발표했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “접근성이 좋은 도심 내 유휴부지 등을 활용해 청년과 신혼부부 등의 주거 안정을 위한 6만호의 주택을 신속히 공급하겠다”면서 “빠른 주택 공급을 체감할 수 있도록 사업 이행 사항을 밀착 관리하고, 도심 공급물량을 추가 발굴해 공급 확대를 위한 제도개선 방안들을 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.

이번 대책은 지난해 9·7 주택공급 확대방안의 후속방안으로, 이재명 정부 출범 이후 네 번째 부동산 대책이다. 수요가 높은 서울·경기·인천 내 역세권, 생활인프라가 잘 갖춰진 우수 입지 위주로 물량을 확보하는 데 초점을 맞췄다. 지역별로 ▷서울 26곳, 3만2000가구 ▷경기 18곳, 2만8000가구 ▷인천 2곳, 1000가구 등 약 6만가구를 2030년 이내 착공한다. 공급 예정 사업지구 및 주변은 공급안이 발표된 이날부터 토지거래허가구역으로 즉시 지정된다.

▶용산국제업무지구 6000→1만가구…과천 경마장·방첩사 이전해 1만가구=우선 용산국제업무지구, 캠프킴 부지, 과천 경마장, 방첩사령부 부지 등 도심 내 공공부지를 통해 약 4만3500가구를 공급한다. 기존에 6000가구로 계획됐던 서울 용산 한강로3가 일대 용산국제업무지구 물량을 총 1만가구로 늘린다. 용산 남영역·삼각지역과 인접합 캠프킴 부지도 녹지공간 효율화를 거쳐 공급물량을 1400가구에서 2500가구로 확대하겠단 방침이다. 또한 서빙고역과 인접한 주한미군 반환부지를 활용해 청년·신혼부부를 위한 소형주택 150가구도 공급한다. 이를 통해 용산 일대에서만 약 1만2600가구가 2028~2029년 착공 예정이다.

경기 과천시 일원의 과천 경마장, 방첩사령부 부지도 주택공급에 활용된다. 두 개 부지를 이전한 후 통합개발해 9800가구 착공을 추진한다.

2020년 개발 대상으로 포함됐지만 장기간 진척되지 못하던 서울 노원구 태릉CC도 사업을 본격 추진해 2030년 6800가구 착공한다. 세계유산과의 조화를 위해 중저층 주택 위주로 짓고 중층 오피스텔 등 청년·신혼부부 등을 위한 맞춤형 주거공간을 만들 예정이다.

이밖에 경기 성남시 판교 테크노밸리 및 성남시청 인접 입지에 신규 공공주택지구 67만4000㎡를 지정해 6300가구를 추가로 공급하고, 서울 동대문구 국방연구원, 한국경제발전전시관을 2028년까지 이전 후 2029년 1500가구를 착공한다.

아울러 경기 광명시 광명경찰서 부지(550가구), 하남시 신장 테니스장 부지(300가구), 남양주시 군부대 부지(4180가구), 고양시 국방대 부지(2570가구), 서울 강서구 군부지(918가구), 금천구 독산 공군부대 부지(2900가구) 등 서울 인접 역세권 부지와 장기 지연된 사업 계획변경을 통해 약 1만1418가구 공급한다.

▶노후청사 복합개발 34곳 발굴…도심 우수 입지에 1만가구 공급=노후된 공공청사를 철거하고 주택과 공공청사, 생활 사회기반시설(SOC)을 복합 개발해 청년 등을 위한 주거 공간을 마련할 사업지도 34곳 확보했다. 공급 가구 수가 가장 많은 건 도봉구 쌍문동 교육연구시설(1171가구)로, 경기도 학사인 경기푸른미래관을 이전·신축해 공공주택(623가구)과 기숙사(548가구)가 결합된 복합단지를 만든다.

한국토지주택공사(LH)가 소유하고 있는 강남구 삼성동 서울의료원 남측 부지에 518가구, 경찰청에서 임시 사용 중인 성동구 성수동 기마대 부지 내 건물을 철거해 청년·신혼부부 주택 260가구를 공급한다.

노후청사 복합개발은 이번 대책에 포함된 34곳 외에도 향후 재경부를 비롯한 관계부처가 신규 사업지를 지속적으로 발굴할 예정이다.

