[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 랄랄이 다이어트를 선언하며 본격적인 체중 감량 의지를 불태웠다.

28일 랄랄은 자신의 SNS에 “저 진짜 살 뺄 거예요. 진짜로”라는 문구와 함께 근황이 담긴 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 랄랄은 블루 컬러 퍼 코트와 화이트 비니를 착용한 채 유쾌한 미소를 지으며 특유의 밝은 에너지를 발산했다.

앞서 랄랄은 최근 자신의 몸무게가 73㎏까지 늘어났다고 솔직하게 고백해 화제를 모은 바 있다. 출산 이후 변화한 체형에 대해 가감 없이 공유해 온 그는, 최근 수영복 사진을 공개했다가 뜻밖의 해프닝을 겪기도.

사진 속 볼록한 배를 본 일부 누리꾼들이 “둘째 임신 아니냐”는 의혹을 제기하자 랄랄은 “임신 안 했으니 DM 좀 그만 보내라”고 직접 해명하며 임신설을 일축했다.

이후 랄랄은 과거 바디프로필 촬영 당시의 사진들을 공개하며 다이어트 의지를 더욱 불태웠다.

랄랄은 “먹던 닭가슴살조차 입맛이 떨어진다”, “이때부터 지금까지 성형 1도 안 함. 살에 다 파묻힌 이목구비”라는 솔직한 멘트를 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 랄랄은 200만명에 가까운 구독자를 보유한 인기 유튜버이자 방송인으로 ‘이명화’, ‘율’, ‘케이시’ 등 개성 강한 부캐 연기로 큰 사랑을 받고 있다.