‘연어 스테이크’ 출시 한달만에 약 10만개 팔려 생선구이 매출 지난해 역대 최대…제품군 확대

[헤럴드경제=박연수 기자] CJ제일제당은 ‘비비고 연어 스테이크’가 출시 한 달 만에 누적 판매량 약 10만 개를 달성했다고 29일 밝혔다.

지난달 선보인 ‘비비고 연어 스테이크’는 엑스트라 버진 올리브 오일과 레몬즙으로 연어 고유의 담백한 맛을 살린 제품이다. 허브와 흑후추를 더해 비린맛을 낮췄다. 또 과열증기 오븐으로 구워 촉촉한 식감을 구현했다. 전자레인지에 약 1분 데우기만 하면 된다.

CJ제일제당은 오는 2월부터 ‘비비고 연어 스테이크’의 판매 채널을 넓힌다. CJ더마켓 등 온라인 채널에서 나아가 오프라인에서 점접을 넓힐 계획이다.

비비고 생선구이는 2019년 ‘고등어구이’, ‘삼치구이’를 시작으로 제품군을 추가하며 성장했다. 최근에는 자체 개발 엠블럼 ‘뉴트리체크(Nutricheck)’를 도입해 한눈에 주요 영양성분을 확인하도록 했다. 지난해 비비고 생선구이 제품군은 전년 대비 35% 성장, 역대 최대 연 매출을 달성했다.

CJ제일제당 관계자는 “최근 입소문을 타고 있는 ‘비비고 연어 스테이크’를 내달부터 오프라인에서 만날 수 있을 것”이라며 “앞으로도 헬스앤웰니스(H&W) 트렌드에 맞춰 맛과 영양, 편의성을 모두 갖춘 생선구이 제품을 선보이겠다”고 말했다.