온라인 주문 플랫폼으로 편의성 강화…전용 라인업 확대

[헤럴드경제=김진 기자] 파리바게뜨가 미국에서 빠르게 성장하는 케이터링 사업을 핵심 영역으로 육성한다고 29일 밝혔다.

파리바게뜨는 지난 2020년부터 미국에서 기업 행사·소규모 파티 등에 맞춤형 음식과 음료를 제공하는 케이터링 사업을 시작했다. 이후 서비스 범위를 확대해 북미 지역 전 매장에서 케이터링 주문이 가능한 체계를 구축했다.

2025년 8월에는 온라인 케이터링 주문 플랫폼을 새롭게 선보였다. 고객은 메뉴 구성부터 수량 선택, 픽업 일정까지 온라인에서 간편하게 주문할 수 있게 됐다. 이는 신규 고객 유입과 재구매로 이어졌다.

지난해 파리바게뜨의 미국 케이터링 매출은 매월 증가세를 보이며 2024년 대비 약 30% 성장했다. 뉴욕의 매출 비중이 32%로 가장 높았고, 샌프란시스코가 17%로 뒤를 이었다. 케이터링 매출 상위 3개 매장 역시 모두 뉴욕주에 있는 가맹점이었다.

파리바게뜨는 현지 특성을 고려해 프리미엄 베이커리 품질을 유지하면서 간편하게 나눠 즐길 수 있는 메뉴 구성으로 차별화를 꾀했다. 실제 ‘미니 크루아상 샌드위치’, ‘미니 어쏘티드 페이스트리’ 등 핑거푸드 형태의 메뉴가 인기다. 조각 케이크, 마카롱 등 디저트 메뉴를 추가로 선보이며 라인업을 확대할 계획이다.

파리바게뜨 관계자는 “케이터링 서비스는 미국 시장에서 대도시를 중심으로 성장 잠재력이 큰 분야”라며 “온라인 주문 플랫폼 고도화와 메뉴 다각화를 통해 기업·단체 고객 대상 케이터링 사업을 새로운 성장 동력으로 육성할 것”이라고 말했다.

한편 파리바게뜨는 2005년 미국 시장 진출 이후 꾸준히 사업을 확대해 현재 북미 지역에 285개 매장을 운영 중이다. 지난해 9월에는 미국 텍사스에 약 2만8000㎡ 규모의 제빵공장 착공에 들어갔다.