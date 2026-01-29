상반기 정기인사 및 조직개편 실시 안전전략실 신설…48명 승진 인용

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 지난 28일 AI혁신부와 혁신금융부, 안전전략실을 신설하는 조직 개편과 함께 상반기 정기인사를 단행했다고 29일 밝혔다.

이번 조직 개편과 인사는 창립 50주년을 맞아 미래 50년을 준비하고 정책수행 역량을 한층 강화하는 데 중점을 뒀다. 이를 위해 정부의 국정과제를 속도감 있게 추진할 전담 부서를 신설했고 젊고 유능한 리더를 본점 주요 부서와 영업 현장에 전진 배치했다.

특히 인공지능(AI) 기반 정책금융 선도, 녹색금융 및 K-문화콘텐츠 지원 등을 위해 AI혁신부와 혁신금융부를 구축했다. 정부정책 지원을 위한 유기적 협업 체계를 구축해 나갈 예정이다.

재난·안전 분야 컨트롤타워인 안전전략실은 사내 안전문화 정착은 물론 산업재해와 사이버 위협 등 각종 위험 요인으로부터 고객과 국민을 보호하는 역할을 수행하게 된다.

신보는 이번 인사에서 2급 이상 관리자 4명을 포함해 총 48명의 여성 직원을 중간관리자로 승진 임용했다. 특히 역량과 리더십이 우수한 여성 부서장 2명을 본점 주요 부서인 리스크준법실과 고객지원부에 배치해 여성 인재 경쟁력을 강화하고 조직 전반에 활력을 높였다.

신보 관계자는 “매년 2조원 규모의 첨단산업 육성과 지방금융 활성화 등 국정과제를 신속히 추진해 나갈 것”이라며 “정책금융기관으로서 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

다음은 신보의 인사 명단

<본부장 보임·전보> ▷경기영업본부 김종수 ▷인재경영부 정효태 ▷서울서부영업본부 김남수 ▷서울동부영업본부 최종천 ▷인천영업본부 강현구 ▷호남영업본부 안정열 ▷경영기획부 황재규 <부서장 승진> ▷성과관리부 조영직 ▷ICT 전략부 강용묵 ▷신용보증부 계종성 ▷혁신금융부 유훈석 ▷신용보험부 김윤원 ▷인프라금융부 송철의 <지점장 승진> ▷혁신성장심사센터 김은희 ▷서울서부스타트업 이혜옥 ▷평택 김홍일 ▷시화 조준기 ▷창원 강문일 ▷사상 유성근 ▷김해중앙 이정엽 ▷성서 박근익 ▷경산 이종구 <부서장 전보> ▷미래전략실 안정복 ▷리스크준법실 임효진 ▷안전전략실 장근탁 ▷홍보협력실 강형모 ▷AI혁신부 정낙원 ▷스타트업금융부 강종신 ▷기업개선부 김윤기 ▷고객지원부 이승미 ▷감사실 유춘광 ▷감사실 감사부장 김수영 ▷감사실 감사부장 최병욱 ▷감사실 감사부장 심재헌 ▷비상계획부 정재열 <지점장 전보> ▷유동화보증센터 양용준 ▷전문심사센터 조현영 ▷지식재산평가센터 최중호 ▷스케일업금융센터 김경수 ▷서부신용보험1센터 황영준 ▷서부신용보험2센터 황인국 ▷영등포재기지원단 손성빈 ▷경기신용보험센터 김승배 ▷수원재기지원단 이민희 ▷인천재기지원단 이철 ▷부산신용보험센터 윤현진 ▷대구신용보험센터 김문기 ▷광주재기지원단 이봉희 ▷제주 이상영 ▷충정로 황현귀 ▷남대문 송명호 ▷강북 양정일 ▷의정부 전성옥 ▷김포 박성모 ▷고양 강영철 ▷포천 공성용 ▷마포청년스타트업 박도현 ▷동대문 정우석 ▷강릉 류윤하 ▷강남 김후정 ▷원주 박상욱 ▷남양주 이상우 ▷테헤란로 김대중 ▷방배 이인규 ▷송파 임재형 ▷동해 방주영 ▷수원 신용화 ▷안양 전승민 ▷성남 한기황 ▷군포 김현균 ▷화성서 박종열 ▷인천 허일영 ▷반월 김형태 ▷인천중앙 손종욱 ▷남동 권성길 ▷부천 우병관 ▷청라 임택규 ▷시흥 명대일 ▷인천스타트업 이창권 ▷진주 이홍철 ▷울산 박종형 ▷김해 김상희 ▷통영 이용균 ▷양산 김남경 ▷녹산 정완섭 ▷울산북 천병철 ▷해운대 권혁일 ▷울산스타트업 박해규 ▷대구서 배중현 ▷포항 박병성 ▷수성 김용태 ▷경주 방경규 ▷안동 김남호 ▷칠곡 이강우 ▷달성 윤의중 ▷군산 이정연 ▷여수 백승진 ▷목포 김선옥 ▷익산 임정용 ▷순천 문일재 ▷광산 이송필 ▷광주첨단 백형열 ▷정읍 김상훈 ▷전주서 김철 ▷대전 윤석중 ▷청주 박상필 ▷천안 박건철 ▷충주 윤응식 ▷서산 김수연 ▷아산 임도형 ▷제천 이승기 ▷보령 한승흔 ▷세종 박준영