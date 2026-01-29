[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 고용노동부와 한국고용정보원이 주관한 2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차 성과 평가에서 2년 연속 최고 등급인 ‘우수’를 획득했다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 △사업 참여 인원 발굴 노력 △체계적인 진로·취업 지원 서비스 △고용서비스와의 연계성 △졸업생 특화 프로그램 운영 등 총 8개 지표를 기준으로 실시됐다.

거점형 대학일자리플러스센터를 운영 중인 경일대는 지역 청년 고용 거버넌스를 기반으로 급변하는 채용 환경에 대응해 수준별 밀착 상담을 운영하고, 실무 중심 취업역량 강화 프로그램을 제공한 점에서 높은 평가를 받았다.

또 데이터 기반 분석을 통해 저학년 진로 설계부터 고학년 실전 취업 준비까지 단계별 지원 체계를 구축하고 재학생·졸업생 모두를 대상으로 수요 맞춤형 취업지원을 지속해 오고 있다.

박기범 학생처장(대학일자리플러스센터장)은 “2년 연속 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받은 것은 본교가 그동안 축적해 온 진로교육·취업지원 역량의 성과”라며 “앞으로도 고용노동부 청년고용정책과의 연계를 강화해 지역의 전문 인재 양성 플랫폼 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.