[헤럴드경제=박해묵 기자] 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)가 28일 오후에 열린 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 선고 공판에서 징역 1년 8개월을 선고했다. 재판을 마친 김 여사가 고개를 숙이고 있다. 전직 영부인에 대한 선고공판이 생중계된 것은 이번이 처음이다.
mook@heraldcorp.com
입력 2026-01-28 15:03:00
‘밀양 성폭행’ 피의자 신상 까발린 나락보관소 운영자 징역형 [세상&]
‘밀양 성폭행 사건’ 가해자들의 신상을 공개한 나락보관소 채널 운영자 김모 씨는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 등 혐의로 기소된 30대 남성 김모 씨에 대해 징역 1년 6개월과 스토킹치료프로그램 40시간 이수를 선고받았다.
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.