[헤럴드경제=박해묵 기자] 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)가 28일 오후에 열린 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 선고 공판에서 징역 1년 8개월을 선고했다. 재판을 마친 김 여사가 고개를 숙이고 있다. 전직 영부인에 대한 선고공판이 생중계된 것은 이번이 처음이다.


