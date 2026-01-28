[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정책연구원(STEPI)은 중앙대학교와 27일 학연교류 활성화와 상호 발전을 위한 학연교류 협약을 체결했다.

과학기술혁신정책 연구와 고급 인재 양성을 위해 대학과 정책연구기관 간 협력의 중요성에 공감한 양 기관은, 이번 협약을 계기로 연구·교육 분야 전반에서 학연교류를 확대해 나가기로 합의했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▷인적 교류 기반 마련을 위한 상호 협력체계 공동 구축 ▷과학기술혁신정책 및 기술-사회-정책 융합 의제 공동 연구 기획 및 수행 ▷연구안보 및 기술보호 관련 정보 공유 및 협력체계 강화 ▷상호 특강·공동지도 등 교육·연구 교류 프로그램 공동 운영 ▷미래 정책·연구 인력양성을 위한 학생·연구자 교류 프로그램 협력 방안 협의 ▷정례 세미나·포럼·워크숍 공동 개최 및 추가 협력 분야 공유 등에 대해 협력하게 된다.

윤지웅 과학기술정책연구원장은 “이번 협약은 대학의 교육·연구 역량과 STEPI의 정책연구 역량이 연계되는 계기로, 과학기술혁신정책 분야에서 공동 연구와 인재 교류를 확대하는 출발점이 될 것”이라며 “양 기관이 지속적인 교류를 통해 실질적인 협력 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

박상규 중앙대학교 총장은 “최근 중앙대학교는 연구 분야 전반에서 의미 있는 성과를 이어가고 있다”면서 “이번 STEPI와의 협약이 글로벌 대학으로서 연구 역량을 한층 강화하고, 우리나라 과학기술 발전에 기여하는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.