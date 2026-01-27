“민주당 당대표, 당연히 로망은 있다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김민석 국무총리는 정청래 더불어민주당 대표가 전격적으로 제안한 민주당과 조국혁신당의 합당 문제와 관련 “나는 오래된 원칙적인 민주 대통합론자”라고 27일 밝혔다.

김 총리는 이날 공개된 유튜브 ‘삼프로TV’ 인터뷰에서 정 대표의 합당 제안을 사전에 알고 있었느냐고 묻자 진행자가 “그날 그런 방식으로 발표될 것이라는 점은 몰랐다”며 이같이 말했다.

김 총리는 “나는 원래부터 혁신당이 민주당과 다른 정당으로 딱 존재해야 할 만큼의 차별성을 잘 발견 못하는 사람”이라면서도 “이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란이 되고 있지 않나. 추진 방식이나 시기가 실제로 잘 결과를 만들어내는 것이었냐에 대해 여러 의견이 있는 상태”라고 했다.

그러면서 “큰 틀에 있어서 잘되도록 풀어가는 방향으로 (사안을) 보는 것이 좋다고 생각한다”고 강조했습니다.

김 총리의 발언은 혁신당과의 통합에는 원칙적으로 찬성하지만, 정 대표의 제안 시점과 방식으로 인해 논란이 커졌다는 뜻으로 풀이된다.

정치권에서는 김 총리가 오는 8월 민주당 전당대회를 앞두고 당에 복귀해 정 대표와 차기 당 대표 자리를 놓고 경쟁할 수 있다는 관측이 나오고 있다.

김 총리는 이런 관측에 대해 “민주당의 당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”면서도 “세상이 욕심을 낸다고 되는 것이 아니라는 점은 안다. 욕망의 정치로 뭔가를 풀려고 하지 않는 편”이라고 말을 아꼈다.

김 총리는 서울시장 선거 차출 가능성에 대해서는 불출마 입장을 재확인했다.