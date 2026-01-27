“잠정조치 밖으로 시설 이동하는 것 확인”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 27일 중국 정부가 서해 잠정조치수역(PMZ)에 설치된 관리플랫폼을 철거하기로 한 것을 두고 “한중 관계 발전에 의미있는 변화”라고 평가했다.

외교부 당국자는 이날 오후 정부서울청사에서 기자들과 만나 “우리 정부는 중국 측과 건설적 협의를 이어왔고, 그간 일관되게 견지해온 우리 입장을 바탕으로 앞으로도 계속 진전을 모색해나갈 예정”이라면서 이같이 말했다.

당국자는 이어 “우리 정부는 잠정조치수역 내 일방적 구조물 설치 반대 입장 하에 대중국 협의를 이어온 만큼 이번 조치를 의미있는 진전으로 평가한다”고 덧붙였다.

중국 관리당국의 안전공지에 따르면 시설 이동 작업은 이날 19시부터 31일 24시까지 진행된다. 우리시간으로는 저녁 8시부터 진행되는 셈이다.

당국자는 시설이 어디로 이동하는지 묻는 말에 “잠정조치수역에서 나가는 것까지는 확인했다”면서도 다른 2개의 구조물이 제거되는 시점 등에 대해선 “단정적으로 말하기 어렵다”며 말을 아꼈다.

정부는 앞으로도 중국 측과 해당 시설물과 관련한 논의를 이어갈 방침이다. 중국에서는 이미 중국 측이 양식 시설이라고 주장한 해당 시설에서 생산된 연어 등 수산물을 시중에 판매하고 있는 것으로 알려졌다.

당국자는 “우리 정부의 기본 입장 하에 의미있는 진전을 이루기 위해 건설적으로 협의해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

한편 조현 외교부 장관은 왕이 중국 외교부장과 1분기 내 한중 외교장관 회담을 개최할 예정이다. 이와 관련한 질문에 당국자는 “일단 1분기 중 한중 외교장관회담이 있을 수 있도록 검토를 진행 중”이라며 “중측과 협의해 진행시켜나갈 예정”이라고 했다.