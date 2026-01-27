90개국 3800여명 선수들에 제공

국제올림픽위원회(IOC)의 공식 파트너인 삼성전자는 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽·패럴림픽 참가 선수단을 위해 특별 제작한 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’(사진)을 27일 공개했다.

삼성전자는 약 90개국 3800여명의 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 및 패럴림픽 참가 선수 전원에게 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’을 제공한다. 1월 30일부터 6개의 올림픽 선수촌에서 배포된다.

이번 올림픽 에디션은 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 참가를 기념하는 시그니처 디자인을 적용했다. 선수들에게 도움이 되는 여러 서비스를 탑재했다. 제품 후면에 블루 색상을 적용해 올림픽의 화합과 스포츠맨십, 그리고 삼성전자의 정체성을 담았다. 제품의 프레임에는 골드 메탈 색상을 적용해 최고를 지향하는 선수들의 노력과 시상대에 오르는 순간을 상징적으로 표현했다.

대회에 참여한 선수들은 갤럭시 AI가 탑재된 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’의 온디바이스 AI ‘통역’ 기능으로 언어의 장벽 없이 소통할 수 있다. 박세정 기자