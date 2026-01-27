-AI 기반 디자인 핵심 역량 강화…이수 시 SDU총장명의 수료증 발급

-‘문화예술교육사(디자인 분야) 2급’ 국가자격증 취득 과정 운영

서울디지털대학교(총장직무대행 이영수) 디자인학과는 2026학년도 1학기부터 급변하는 디자인 산업 환경과 인공지능(AI) 기반의 융합 인재 양성을 위한 SDU총장명의 수료증 과정인 ‘AI콘텐츠디자인 전문화 과정’을 신설한다고 밝혔다.

AI는 디자인 분야를 근본적으로 재편하고 있으며, 새롭게 요구되는 디자이너는 고도의 창의성, 기술 융합 능력, 데이터 해석력, 전략적 기획 역량을 갖춘 인재로 진화하고 있다. 이러한 시대적 흐름에 따라 올해 신설되는 ‘AI콘텐츠디자인 전문화 과정’은 AI 콘텐츠 기획 및 제작 과정에 대해 알아본 후 AI를 활용하여 다양한 콘텐츠를 디자인하는 방법을 배움으로써 AI 콘텐츠 디자인전문가를 양성하는 과정이며 해당 과정 이수 시 SDU총장명의 수료증이 발급된다.

서울디지털대 디자인학과는 AI 시대 요구되는 디자인과 AI 기술 관련 전문화 과정을 체계적으로 지원해 학생들의 디자인 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 이에 직무 분야에서 AI 프롬프트 디자이너, AI 콘텐츠 디자이너, AI 큐레이터, 데이터 기반 UX/UI 디자이너, 융합형 디자이너, UX 리서처, 인터랙션·모션 디자이너 등 차세대 디자인 직무 분야로의 진출 가능성도 높아질 것으로 전망된다.

디자인학과 이예나 학과장은 “AI는 디자인을 대체하는 존재가 아니라 디자이너의 사고와 창의성을 확장하는 도구”라며 “이번 과정은 AI 시대에 요구되는 디자인 분야를 중심으로 창의성, 기술 융합 능력, 데이터 해석력, 전략적 기획 역량을 고루 갖춘 실무형 디자이너 양성을 목표로 한다”라고 밝혔다.

서울디지털대학교 디자인학과는 100% 스마트폰 및 온라인 수강으로 4년제 정규 디자인 학사 학위와 함께 국내 사이버대학 중 유일하게 디자인 분야 ‘2급 문화예술교육사’ 국가자격증 취득이 가능하다. 또한 시각디자인기사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, 컬러리스트산업기사 등 다양한 디자인 관련 실무 자격증 등을 취득할 수 있다. 교육과정은 △AI콘텐츠디자인 △메타버스콘텐츠디자인 △웹툰디자인 △영상콘텐츠디자인 △디자인경영 △디자인창의교육 △3D디자인 △온라인콘텐츠디자인 △디지털퍼블리싱 총 9개의 과정으로 세분됐으며, 각 과정을 이수 후 서울디지털대 총장 명의의 전문화 과정 수료증도 받을 수 있다. 모집 및 자격증 과정에 대한 자세한 내용은 디자인학과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 서울디지털대학교는 1월 24일(토)부터 2월 13일(금)까지 2026학년도 1학기 신·편입생 최종 모집을 진행한다. 입학 관련 사항이나 국가 장학 및 산업체 위탁 장학 등 다양한 장학 혜택에 대한 사항은 서울디지털대 입학지원센터 홈페이지, 입학상담 전화, 카카오톡 ‘서울디지털대학교’ 1:1 상담을 통해 문의가 가능하다.