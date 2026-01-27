순금으로 만들어진 황금박쥐상 금값 오르며 가치 덩달아 껑충

[헤럴드경제=이원율 기자]국내 금값이 역대 최고치를 찍으며 순금(24k)으로 만들어진 전남 함평의 대표 조형물 황금박쥐상이 재차 주목받고 있다.

27일 함평군과 한국금거래소에 따르면 전날 기준 순금 3.75g(한 돈) 가격은 103만4000원이다. 역대 최고가다.

국내 금 가격은 지난 21일 처음으로 100만3000원을 기록했다. 이튿날 99만원으로 소폭 하락했지만, 다시 상승세를 기록해 전날 최고가를 경신했다.

국제 금 가격 상승과 함께 안전자산을 선호하는 투자 심리가 맞물려 국내 금값도 덩달아 오르는 것으로 보인다.

이같은 금 가격 상승으로 2008년 함평군이 순금 162㎏·은 281㎏으로 만든 황금박쥐상에도 눈길이 쏠린다.

황금박쥐상은 가로 1.5m, 높이 2.1m 규모 은으로 된 원형 조형물에 오직 순금으로 만든 6마리 황금박쥐가 날개를 펴고 날아오르는 모습을 형상화한 조형물이다.

제작 당시 재료비는 약 27억원이었다. 하지만 유의미한 관광객 수 증가세를 보이지 못해 지역 관광 활성화에 혈세를 낭비했다는 지적도 받았다.

하지만 한국금거래소가 공식적으로 집계·공시하기 시작한 2008년 3월11일부터 2020년대 초반까지 10만~30만원선에 있던 국내 금 가격이 2024년 3월 처음으로 40만원을 돌파했다.

지난해 3월 60만원, 같은해 10월 80만원 선을 차례로 넘으며 급등세를 유지하자 황금박쥐상의 가치도 재조명되는 중이다.

전날 기준 금값을 고려해 황금박쥐상에 쓰인 순금 162㎏을 환산한 재료가치는 386억7000여만원에 이르는 것으로 추산되고 있다.

함평군은 그간 보안 문제를 이유로 황금박쥐상을 함평엑스포공원 인근 황금박쥐 생태전신관에 한시적으로 전시했다.

지금은 높아진 관심으로 전시 공간을 정비하고 상설 전시 중이다.

함평군 관계자는 “황금박쥐상은 단순한 금·은 조형물이 아닌 함평의 생태적 가치를 담은 순수 자산”이라며 “추가로 박쥐상을 조성하는 일은 금값이 올라 고려하지 못하고 있다”고 했다.

전문가, 금값 상승세 이어질 것 전망

한편 달러화를 대체할 안전 투자처로 여겨지는 금으로의 투자 수요가 이어지며 금값 랠리도 이어지고 있다.

최근 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성 침해 우려와 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병 위협 후 불거진 이른바 달러화 자산에 대한 신뢰도가 약화한 게 ‘셀 아메리카’(미국 자산 매도) 혹은 ‘디베이스먼트 트레이드’(debasement trade)를 초래할 수 있다는 우려도 금값 상승을 촉발한 배경으로 꼽힌다.

디베이스먼트 트레이드는 화폐 가치의 질적 저하에 대비한 투자 전략이다.

전문가들은 금값 상승세가 당분간 더 이어질 수 있을 것으로 보고 있다.

소시에테제네랄은 올해 금값이 온스당 6000달러선에 도달할 수 있다고 봤다. 모건스탠리는 금값 목표치를 온스당 5700달러로 제시했다.