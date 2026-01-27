노리·씨위드 대신 김(GIM) 브랜드로 각인 김 생산부터 세계인 식탁까지의 여정 담아 “세계시장서 한국 수산물 입지 더욱 공고히”

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 국내외 방송사와 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼을 통해 한국산 김의 경쟁력을 알리는 다큐멘터리 ‘K-김(GIM) 레볼루션’을 오는 28일 공개한다. 세계 김 시장 점유율 70% 이상을 차지하는 한국 김을 단순 식재료가 아닌 글로벌 브랜드로 확장하려는 시도다.

27일 해수부에 따르면 이번 다큐멘터리는 정부가 운영하는 국가통합브랜드 ‘K·FISH’의 대표 품목인 김을 주제로 기획됐다. K·FISH는 김·굴·넙치·전복 등 19개 수산 품목을 대상으로 엄격한 품질 평가를 거쳐 사용을 승인하는 정부 관리 브랜드다.

프로그램 진행은 미슐랭 3스타 셰프 안성재가 맡았다. 다큐멘터리는 한국 김의 양식과 가공 과정부터 세계 미식 시장의 식탁에 오르기까지의 여정을 따라가며, 품질 경쟁력의 배경을 조명한다.

한국산 김은 한·중·일 3국이 주도하는 김 생산국 가운데서도 가장 높은 비중을 차지하며, 세계 시장에서 약 70%의 점유율을 기록하고 있다.

다만 글로벌 유통 현장에서는 일본식 표현인 ‘노리(Nori)’나 일반 명칭인 ‘씨위드(Seaweed)’로 불리는 경우가 많아 한국 고유 명칭인 ‘김(GIM)’의 인지도는 상대적으로 낮다는 평가가 이어져 왔다.

해수부는 이번 다큐멘터리를 계기로 ‘김’이라는 명칭을 전 세계 소비자에게 각인시키고, 청정 해역과 체계적인 품질 관리로 차별화된 한국 김이 글로벌 미식 산업에 미치는 영향력을 부각할 계획이다. 이는 단순한 수출 확대를 넘어 K-푸드 확산 흐름 속에서 수산식품의 브랜드 가치를 끌어올리기 위한 전략적 행보다.

K-GIM 레볼루션은 총 2편(각 30분)으로 제작됐다. 이달 28일 오후 9시 MBC에서 첫 방송되며 같은 시각 웨이브(Wavve) 등 OTT 플랫폼에도 동시 공개된다. 해외에서는 미국 MBC 아메리카를 시작으로 2월에는 영국 히스토리 UK를 통해 유럽에 방영된다. 3월 27일부터는 라이프타임 아시아 채널을 통해 대만·태국·홍콩·인도네시아 등 아시아 23개국에 순차적으로 방영될 예정이다.

김성범 해수부 장관 직무대행은 “한류 확산과 함께 K-씨푸드가 세계 식문화를 선도하고 있다”며 “김을 비롯한 우리 수산물의 우수성을 지속적으로 알리고, 세계 시장에서 한국 수산물의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.