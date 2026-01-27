[헤럴드경제=이원율 기자]마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 26일(현지시간) 유럽 일각에서 거론되는 독자방위론을 놓고 “유럽은 미국 없이 스스로를 방어할 수 없다”고 강조했다.

AFP·로이터통신에 따르면 뤼터 사무총장은 이날 유럽의회에 출석해 독자방위론은 “푸틴(러시아 대통령)이 좋아할테니 다시 생각해보라”고 했다.

뤼터 사무총장은 “누군가는 여기서 유럽연합 또는 유럽 전체가 미국 없이 스스로를 방어할 수 있다고 생각한다면 계속 꿈꾸라”며 “그럴 수 없다”고 못박았다.

그는 유럽에 계속 강력한 미국 재래식 군대가 주둔하고 핵우산도 제공될 것이라고 말했다.

나토에 속한 유럽 여러국에서는 지난해부터 영국과 프랑스의 핵우산 공유 등 독자방위 아이디어가 나왔다.

이러한 목소리는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병 시도 이후 더 커졌다.

울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 전날 SVT방송에서 “유럽판 나토를 구축해야 한다”고 주장했다. 안드리우스 쿠빌리우스 유럽연합 방위·우주 담당 집행위원은 지난 11일 유럽이 10만명 규모의 상설군 창설 검토를 해야 한다고도 했다.

하지만 뤼터 사무총장은 유럽이 자체 핵역량을 구축하려면 수십억 유로(수조원)가 들고 국방비로 국내총생산(GDP)의 10%가 필요하다고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난해 나토 회원국에 GDP의 5%를 국방비로 쓰라고 압박해 관철했다.

뤼터 사무총장은 “그 시나리오에서 우리 자유의 최종적 보증인, 미국 핵우산을 잃을 것”이라며 “행운을 빈다”고 했다.

한편 트럼프 대통령 또한 지난 21일 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 “나토의 문제는 우리는 그들을 위해 100% 있어 주겠지만, 우리가 ‘신사 여러분, 우리가 공격받고 있습니다’라고 호소할 때 그들이 우리를 위해 있어 줄지 확신할 수 없다는 것”이라고 주장했다.

그는 “우리가 쏟아부은 모든 돈, 피, 땀, 눈물을 생각하면 그들이 우리를 위해 있어 줄지 모르겠다”고 했다.

트럼프 대통령은 당시 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서도 아프가니스탄 전쟁에 참전한 나토군이 제 역할을 하지 않았다고 비판했다.