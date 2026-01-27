국적사 최초 부산~타이베이 노선 개설 누적 운항 1만3000편 대만 국적 이용객, 현지발 이용객 비중 60% 넘어 3월부터 하루 3회로 증편 운항

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어부산은 27일 부산~타이베이 노선이 취항 15주년을 맞이했다고 밝혔다. 해당 노선은 2011년 1월 국적 항공사 최초로 개설된 이후 지난해까지 약 1만3000여 편이 운항됐으며, 누적 탑승객은 230만여 명에 달한다.

부산~타이베이 노선은 취항 당시 매일 1회 운항으로 시작했으나, 꾸준한 수요 증가에 따라 2016년 3월부터 매일 2회로 증편됐다. 이후 현재까지 안정적인 운항을 이어오며 김해공항의 대표적인 국제노선 중 하나로 자리 잡았다.

특히 해당 노선은 에어부산이 국적사 중 가장 먼저 하늘길을 열면서 현재는 국적사와 외항사를 포함해 총 8개 항공사가 운항하는 주요 노선으로 성장했다. 지난해 에어부산 부산~타이베이 노선의 평균 탑승률은 90%를 웃돌았으며, 대만 국적 이용객이 현지발 전체 탑승객의 60% 이상을 차지해 현지 수요도 두터운 것으로 나타났다. 같은 대만권 노선인 가오슝발 노선까지 포함하면 지난해 현지발 전체 탑승객 가운데 약 70%가 대만 국적 이용객으로 집계됐다.

에어부산은 여행 수요뿐 아니라 화교 사회를 중심으로 한 교류, 각종 단체 이동, 한류 확산에 따른 대만 인바운드 관광 수요까지 흡수하며 노선 경쟁력을 키워왔다. 노선 개설 당시 부산과 대만 간 잠재 수요를 선제적으로 포착한 전략적 판단이 성과로 이어졌다는 평가다.

에어부산 관계자는 “15년 전 선도적으로 개설한 부산~타이베이 노선이 인적·문화적 교류 확대는 물론 지역 관광과 경제 활성화에도 기여해 왔다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 안전 운항을 기반으로 지역과 지역을 잇는 상징적인 노선으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.

한편 에어부산은 현재 김해공항에서 부산~타이베이 노선을 매일 2회 운항 중이며, 오는 3월부터는 매일 3회로 증편해 운항할 예정이다.