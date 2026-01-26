[헤럴드경제=최원혁 기자] 티웨이항공 여객기가 베트남 공항에서 기체 이상이 발생해 14시간 넘게 운항이 지연됐다.

26일 항공업계에 따르면 인천발 베트남 푸꾸옥행 티웨이항공 TW055편(B737-800) 항공기는 전날 오후 9시15분(현지시간)께 푸꾸옥 공항에 착륙한 뒤 엔진 필터에 이상이 있다는 신호가 감지됐다.

해당 항공기는 안전하게 착륙했지만 활주로에서 터미널로 지상 이동을 하던 중 엔진 쪽에 남아 있는 항공유 일부에서 스파크가 튄 것으로 전해졌다.

티웨이항공은 승객들이 모두 내린 뒤 안전 운항을 위해 이 항공기를 현지에서 점검하기로 했다.

귀국편(TW056편) 운항을 위해서는 이튿날인 이날 오전 7시20분(한국시간) 대체 항공편을 인천공항에서 현지에 보내 오전 11시30분에 출발하도록 했다.

대체편은 현지에서 승객 171명을 태우고 인천공항에 이날 오후 6시30분께 착륙할 예정이다. 예정된 스케줄보다 총 14시간15분 지연된 것이다.

티웨이항공은 출발이 늦어진 승객에게 휴식을 위해 호텔 숙박과 식음료를 제공했고 유관 부서에서 보상 관련 안내를 진행할 방침이라고 설명했다. 항공기는 안전 점검 후 필요한 안전 조치를 마치고 운항을 재개할 예정이다.