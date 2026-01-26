은행의 안정성 + 증권의 투자 전문성 고객 중심 종합자산관리 서비스 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 26일 서울 여의도에 은행과 증권의 자산관리 기능을 결합한 복합점포 1호점을 열었다고 밝혔다.

이는 우리금융 최초의 그룹사 간 자산관리 복합점포다. 여의도 TP타워 19~20층에서 영업 중인 우리은행 ‘투 체어스(TWO CHAIRS) W 여의도’와 우리투자증권 서울영업부에 은행·증권 공동 상담 공간을 마련해 종합자산관리 서비스를 제공할 예정이다.

우리금융은 2024년 증권업 진출과 2025년 보험사 인수를 통해 종합금융그룹 체계를 완성했다. 올해 은행·증권·보험 계열사가 유기적으로 협업하는 ‘시너지 2.0’을 달성하겠다는 방침이다.

이번 복합점포는 시너지 2.0 전략이 고객 접점에서 구현되는 첫 사례로 자산관리·투자·상담 기능을 하나의 서비스 체계로 결합한 전략적 거점이라는 점에서 의미가 있다고 우리금융은 설명했다.

고객은 은행과 증권의 핵심 금융 서비스를 한 공간에서 이용하며 은행의 안정성과 증권의 투자 전문성이 결합된 차별화된 자산관리 경험을 제공받게 된다.

우리금융은 우리은행의 프라이빗 뱅킹 브랜드 ‘투 체어스’를 증권과 공동 활용해 그룹 차원의 일관된 서비스 체계를 구축하고 다양한 고객의 자산관리 수요가 높은 지역을 중심으로 복합점포를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

우리금융 관계자는 “앞으로도 고객 중심의 종합자산관리 서비스를 통해 그룹의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.