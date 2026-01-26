[헤럴드경제=이원율 기자]탈세 의혹을 받는 가수 겸 배우 차은우의 어머니가 운영하는 인천시 강화군의 법인에 대한 조사가 이뤄진다.

26일 인천시 강화군에 따르면, 군은 차은우의 어머니 A 씨가 대표이사로 있는 불은면 B 법인에 대해 현장 조사를 시행할 계획이다.

앞서 국민권익위원회 국민신문고에는 B 법인의 대중문화예술기획업 등록과 관련해 전반적 조사가 있어야 한다는 민원이 올라왔다.

강화군은 민원 내용을 토대로 B 법인 주소지를 찾아 건축물 운영 현황 등을 확인할 예정이다.

강화군은 다만 B 법인이 2022년 12월부터 현재까지 대중문화예술기획업으로 등록됐고, 행정 처분을 검토하는 상황은 아니라는 입장이다.

강화군 관계자는 “업종 등록상 문제는 없었고, 변경 등록이 필요하다고 판단되면 별도록 안내할 계획”이라며 “현재 행정 처분은 고려하고 있지 않다”고 했다.

앞서 차은우는 국세청으로부터 200억원 넘는 소득세 추징을 통보받으며 탈세 논란에 휘말렸다.

차은우는 어머니가 세운 법인과 매니지먼트 용역계약을 맺고 소득세율보다 낮은 법인세율을 적용받았다는 의혹을 받는다.

차은우의 소속사 판타지오는 22일 “법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라며 “해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 성실히 협조하겠다”고 했다.

판타지오는 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점인 사안”이라며 “현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니다”라고 해명했다.

또 “차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다”고 했다.

차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대했다.