캄보디아 현지 직원과 영상회의서 “자부심 가지라” 격려 李대통령 “통닭이라도 사줘야겠다” 직원 “피자 사달라” 웃음

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 26일 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF) 사무실을 방문해 “한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라”고 강조했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 서면 브리핑에서 “이 대통령은 오늘(26일) 오전 정부서울청사 창성동 별관에 있는 ‘초국가범죄 특별대응 TF’ 사무실을 깜짝 방문해 직원들을 격려하고 해외를 거점으로 발생하는 스캠 범죄에 대해 적극 대응할 것을 지시했다”고 전했다.

이날 이 대통령은 초국가범죄 특별대응 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다는 내용의 보고를 받고 “각종 스캠 범죄가 국민들의 삶을 파괴하고 갈수록 지능화되고 있다”며 “앞으로도 더욱 엄정 대처하라”고 했다. 강 대변인은 “특히 이번 캄보디아에서의 검거와 최대규모의 국내 송환 과정에 대해 설명을 듣고, 부처 간 벽을 허문 유기적 공조 체제의 중요성에 대해 당부했다”고 덧붙였다.

이날 또한 이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과 영상회의에서 “가족들과 떨어져서 열악한 환경 속에서도 고생이 많다”며 “여러분들의 노고에 대해 국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다”고 격려했다. 또한 “단속 실적을 널리 홍보하고, 현지 언론에도 많이 알리는 게 좋을 것 같다”고 했다.

이어 이 대통령이 캄보디아 현지에서 고생하는 공무원들에게 “다 여러분 덕분이다, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다”라고 하자, 화상 통화를 하던 직원이 “피자 사주십시오!”라고 답해 웃음꽃을 피우기도 했다는 후문이다.

아울러 이 대통령은 현지 코리아전담반에게 “필요한 건 뭐든지 말하라”면서 “예산과 인력을 적극 지원하라”고 지시했다.

강 대변인은 끝으로 “초국가범죄 특별대응 TF는 이 대통령의 지시로 마약·스캠·온라인 도박·디지털 성범죄 등 초국가범죄에 대응하기 위해 국가 역량을 결집한 범정부 컨트롤 타워로, 국정원, 금융위, 검찰청, 국세청, 관세청, 경찰청, 외교부, 법무부, 방송미디어통신위원회, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 10개 기관이 활동하고 있다”고 덧붙였다.