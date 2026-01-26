ABS 인지도 94.6%, ‘모두 아는 상식’

[헤럴드경제=조용직 기자] KBO 야구 중계 시청자들 대부분은 피치클락, 체크스윙 비디오판독 등 변경된 제도가 경기 관람에 긍정적인 영향을 미쳤다고 인식하는 것으로 나타났다.

KBO는 전문 조사업체인 ㈜글로벌리서치를 통해 2025 KBO 리그에 대한 팬 인식과 소비 행태를 조사했다고 26일 밝혔다. KBO 리그 생중계 또는 하이라이트를 1회 이상 시청한 만 15세 이상 남녀 4000명을 대상으로 했다.

이날 공개된 조사 결과에 따르면 경기 운영 제도에 대해 긍정적인 평가가 이어졌다. 응답자의 81.7%는 피치클락, 체크스윙 비디오판독 등 변경된 제도가 경기 관람에 긍정적인 영향을 미쳤다고 인식했다. ABS에 대한 인지도는 94.6%로 가장 높게 나타났다. 평균 경기 시간(3시간 2분)에 대해서도 응답자의 69.8%가 ‘적당하다’고 평가해 현 경기 템포와 운영 전반에 대한 수용도가 높은 것으로 조사됐다.

최다 관중 기록을 돌파한 2025년 KBO 리그에 대해 응답자의 73.5%는 KBO 리그가 ‘성장했다’고 인식했다. 응답자의 61.4%가 올해 KBO 리그를 직접 관람한 경험이 있다고 답했으며, 내년 KBO 리그를 직접 관람할 의향이 있다고 응답한 비율은 79.9%를 기록했다.

KBO 리그에 대한 관심 증가 요인으로는 ‘경기가 재미있다고 느껴져서’가 20%로 가장 높았으며, ‘특정 구단의 인기·성적·관중이 늘어서’(16%), ‘선수들의 경기력이 좋아져서’(13.5%) 순으로 나타났다.

KBO 리그 관련 정보 탐색 행태를 살펴보면 남성 팬은 선수 개인 순위와 기록 관련 정보를, 여성 팬은 구단 소식과 굿즈, 이벤트 정보를 상대적으로 더 많이 탐색하는 것으로 나타났다.

KBO는 “이번 조사 결과를 바탕으로 팬들의 미디어 이용 행태와 관심 요소를 반영한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.