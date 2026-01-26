[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 삿포로에 내린 ‘재해급 폭설’로 신치토세공항 일대 교통이 마비되면서 한국인 관광객들의 피해가 잇따르고 있다.

26일 국내 온라인 여행 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 “모든 노선이 끊겨 공항을 벗어날 방법이 없다”, “택시가 간간이 와 5시간 넘게 기다리고 있다”, “택시랑 우버가 안 잡힌다” 등의 글이 연이어 올라왔다.

NHK에 따르면 홋카이도에 상공에 발달한 눈구름이 유입되면서 전날에 이어 이날까지 폭설이 내려, 신치토세공항와 삿포로를 잇는 JR 쾌속열차와 공항버스 운행이 대거 중단됐다.

폭설로 인해 25일 하루에만 JR 쾌속열차 140편이 운행을 멈추면서 약 7000명의 이용객이 신치토세공항에서 밤을 지샜다. 많은 이들이 택시 승강장에 길게 줄을 섰지만, 도착하는 택시는 드문드문한 상황이었다.

오사카에서 온 40대 남성은 “하코다테에 갈 예정이었지만, 쾌속열차가 멈춘 상태”라며 “8~9시간 동안 줄을 섰는데 안내 방송도 없어서 움직일 수도 없고, 어떻게 하면 좋을지 모르겠다”고 말했다.

50대 남성은 “JR이나 버스가 움직이지 않아 택시를 기다리고 있는데, 경험해본 적 없는 추위라 힘들다”라며 “삿포로에서 일을 봐야 하므로 기다릴 수밖에 없다”고 말했다.

일본기상협회에 따르면 25일 정오 기준 삿포로의 적설량은 101㎝에 달했다. 삿포로 적설량이 1m를 넘은 것은 2022년 이후 처음이다. 특히 11시 기준 최근 12시간 강설량은 38cm로 2000년 통계 작성 이후 1월 기준 역대 최고치를 기록했다.

JR홋카이도는 제설 작업에 나섰지만 26일 오후 1시까지 운영 재개가 어렵다는 입장을 밝혔다. 당국은 높게 쌓인 눈더미로 인한 사각지대 교통사고와 제설 작업 중 고립 사고 위험이 매우 크다며 여행객들의 무리한 이동 자제와 각별한 안전주의를 당부했다.