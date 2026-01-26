임영웅, 유튜브채널서 ‘두쫀쿠’ 먹방 공개 “제 스타일 아니다”라더니 계속 먹고 ‘엄지 척’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 가수 임영웅이 최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 열풍에 합류했다.

26일 연예계에 따르면 임영웅은 자신의 유튜브채널을 통해 ‘두쫀쿠’를 먹는 모습을 공개했다.

임영웅은 “난생 처음 두쫀쿠를 먹어보겠다”고 했다. 그의 앞에 놓인 테이블 위에는 다양한 포장을 한 ‘두쫀쿠’가 가득했다.

임영웅은 두쫀쿠를 한 입 베어 문 뒤 고개를 갸웃하더니 “이거 완전히 언밸런스한데?”라는 반응을 보였다. 이어 “무슨 맛으로 먹는 거지? 그냥 초코과자 먹는 느낌”이라고 말했다.

이어 두 번째 쿠키를 베어 문 뒤 “생각보다 기대 이하”라며 “제 스타일은 아니다”라고 했다.

그러나 쿠키를 계속 먹던 임영웅은 “먹다 보니까 맛있네. 이렇게 중독이 되는구나”라고 했다. 임영웅은 입술에 초코 가루가 잔뜩 묻은 채로 엄지를 들어 보이며 만족감을 표현했다.

두쫀쿠는 버터에 볶은 중동식 면 카다이프와 파스타치오 크림을 섞어 만든 속재료를 둥그렇게 빚은 뒤 코코아 가루 혹은 카카오 파우더와 함께 마시멜로로 얇게 감싸 만든 디저트다. 원재료 가격 급등과 제작 과정이 복잡하다는 이유로 개 당 1만원을 육박하는 고가임에도 ‘오픈런’을 빚을 정도로 MZ세대에서 큰 인기를 끌고 있다.