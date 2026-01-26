▶ 공항 접근성 경쟁력 시대… 기업 위한 전략형 新사옥으로 평가

영종과 청라를 잇는 청라하늘대교(제3연륙교)가 개통되면서, 인천공항을 중심으로 한 서해권의 연결성이 한 단계 넓어졌다는 평가가 나온다. 지역 간 이동이 빨라지면 생활권이 확장되는 것은 물론, 기업 입장에서는 미팅·출장·물류·고객 대응의 동선 자체가 달라지는 새로운 시대가 열렸기 때문이다. 실제로 청라하늘대교는 개통 이후 영종·청라권의 교통·문화 거점 기대감을 키우고 있으며, 명칭도 ‘청라하늘대교’로 최종 확정되며 인지도 확산에 더욱 속도가 붙고 있다.

특히 공항과의 접근성이 중요한 업종이라면 이런 변화가 더 민감하게 체감될 수 있다. 해외 출장이 잦거나 국내외 파트너와의 미팅이 빈번한 기업, 물류·유통 등 이동 효율이 경쟁력으로 직결되는 업종일수록 ‘공항과 도심을 동시에 편하게 오갈 수 있는 거점’을 찾는 경향이 뚜렷해지고 있기 때문이다. 이 과정에서 자연스럽게 시선이 향하는 곳이 서울 서남권의 대표 산업클러스터로 꼽히는 마곡지구다.

마곡은 이미 연구개발(R&D)과 첨단산업 기반 기업들이 모이는 업무지구로 자리매김해 왔다. 여기에 교통망 변화까지 맞물리면, “업무 인프라가 갖춰진 곳에서 효율적으로 확장하자”는 기업들의 선택이 더 빨라질 수 있다는 분석도 나온다. 결국 기업이 사옥이나 업무공간을 선택하는 기준은 단순한 ‘면적’이 아니라, 사람과 기술이 모이는 환경, 그리고 이동 동선의 편의성으로 모이기 마련이다.

이러한 이유로 최근 대표 업무시설로 거론되는 곳이 ‘뉴브 클라우드힐스’다. 마곡산업시설구역 D13블록에 위치한 업무시설로, 연면적 9만9,651㎡, 지하 4층~지상 11층 규모로, 총 272실의 업무시설을 분양 및 임대로 공급 중이다.

‘뉴브 클라우드힐스’의 강점은 기업들이 가장 현실적으로 따지는 포인트를 정면으로 겨냥한다는 점이다. 먼저, 준공 완료로 실제 건물을 직접 눈으로 확인하고 빠르게 의사결정을 내릴 수 있고, 무엇보다 분양·임대 동시 공급을 통해 기업의 자금 운용 방식과 성장 단계에 맞춰 입주 전략을 유연하게 설계할 수 있다.

또한, 최적화된 전용 공간과 함께 공유 오피스, 라운지 등이 배치돼 있어 입주 기업의 업무 효율성과 직원 만족도를 높일 수 있다. 교통 여건 역시 마곡의 장점을 그대로 누릴 수 있다는 평가도 높다. 9호선과 공항철도 등과 연계되는 노선을 활용할 수 있어 서울 주요 업무권과 공항 접근 동선을 비교적 단순화할 수 있고, 출퇴근은 물론 외부 미팅 일정까지 고려한 ‘시간 효율’ 측면에서도 강점이 있다.

업무공간의 완성도는 ‘일하는 방식’까지 고려할 때 더 빛을 발한다. 최근 기업들이 단순 사무실을 넘어 협업과 회의, 임직원 편의까지 한 번에 해결할 수 있는 환경을 찾는 가운데, 뉴브 클라우드힐스는 라운지와 공용공간 등 업무 효율을 높이는 요소를 강조하며 실입주 기업의 니즈를 반영했다.

