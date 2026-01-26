새 CS 매뉴얼 기반 고객 만족 서비스 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 혼다코리아가 지난 23일부터 이틀간 고객 만족 서비스 강화를 위해 전국 모터사이클 공식 딜러 대상으로 CS 교육을 실시했다고 26일 밝혔다.

고객 만족 서비스가 국내 모터사이클 문화 성장의 모멘텀이 되는 만큼, 혼다코리아는 새로운 CS 매뉴얼을 기반으로 서비스 역량을 강화하고 고객 응대 품질을 상향 평준화해 질적 성장을 도모한다는 방침이다.

이번 CS 교육은 혼다만의 ‘펀(FUN) CS’라는 콘셉트로 고객의 감정에 ‘공감(Feel)’하고, 고객의 니즈를 ‘이해(Understand)’하여, 즐거운 경험으로 고객을 ‘이끌겠다(Navigate)’는 의미를 담고 있다. 모터사이클 고객의 취미와 감성을 공감해 고객이 편안함을 느끼고 다시 찾고 싶은 즐거운 CS 경험을 제공하겠다는 취지다.

본 교육에는 혼다 모터사이클 공식 딜러 및 혼다코리아 소속 임직원 50여명이 참여했으며 ▷세일즈 부문 CS ▷서비스 부문 CS ▷CS 매니지먼트 총 3개 파트로 구분해 새로운 CS 매뉴얼을 학습했다.

교육 후에는 롤플레잉을 통해 다양한 고객 응대 상황에서의 대응 역량을 키웠다. 또한 CS 포지션별 강화된 역량을 통해 현장 업무의 효율성 및 협업 능력을 개선하고 브랜드에 대한 자부심을 고취하는 시간을 가졌다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “앞으로도 압도적인 고객 만족과 차별화된 고객 경험의 본질을 최우선 가치로 두고 혼다 모터사이클과 함께하는 즐거움을 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.