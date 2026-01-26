“민주당 공천은 뇌물·인맥 부패 시스템…검찰 인사는 마피아식 보복”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 26일 “더불어민주당은 현명한 대한민국 국민을 우롱하는 꼼수를 부리지 말고 공천 뇌물과 통일교 특검을 즉각 수용하기 바란다”고 촉구했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “공천 뇌물 특검 거부는 곧 검은돈 단절 거부, 정치 개혁 거부”라며 이같이 말했다.

그는 “공천을 둘러싸고 강선우 의원뿐 아니라 민주당 전·현직 당직자, 의원, 보좌진, 시의원들 이름이 줄줄이 등장하는 녹취가 확인됐다”며 “민주당 공천 시스템은 뇌물과 인맥으로 좌우되는 부패 시스템이라는 확실한 물증”이라고 주장했다.

그러면서 “그런데도 민주당이 공천 뇌물 특검을 회피하겠다는 것은 다가오는 6·3 지방선거도 뇌물 공천을 하겠다는 선언으로 볼 수밖에 없다”고 강조했다.

최근 검찰 인사와 관련해서는 “대장동 항소 포기 배경에 대해 정당한 해명을 요구한 검사들이 대거 한직으로 밀려났다”며 “영화 대부에서나 볼 법한 마피아 같은 보복 인사”라고 지적했다.

지난 22일 8일간의 단식을 마치고 입원 치료 중인 장동혁 대표는 이날 최고위원회의에 불참했다.