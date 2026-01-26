코스닥 26일 개장 직후 ‘1000선’ 돌파 지난해 상장 기업 84곳 2조5000억원 조달 38개 기업 상장 폐지 통해 시장 질 개선 올해 AI·ESS·신재생·우주산업 등 분야 주목

[헤럴드경제=김지윤 기자] 코스닥 지수가 1000선을 돌파하는 등 본격 상승 궤도에 오른 배경에는 성장과 퇴출의 선순환 구조 구축을 통한 체질개선이 있었다.

26일 한국거래소에 따르면 지난해 코스닥 시장에 신규 상장한 기업은 84곳(스팩 제외)으로, 이들 기업이 기업공개(IPO)를 통해 조달한 금액은 2조5000억원에 달했다.

특히 공모가 기준 상장 기업들의 시가총액은 15조3200억원으로, 2021년 이후 4년 만에 최대치를 달성했다. 2022~2024년까지 이 금액은 13조원대에 그쳤으나, 지난해에는 15조원대까지 껑충 뛴 것이다.

공모가 기준 시가총액은 공모가와 공모된 총 주식 수를 곱해 계산한다. 즉 상장 직전 기업의 시장가치 규모를 가늠하는 지표다. 특히 지난해 신규 상장 기업이 2024년과 비교해 4곳이 줄었다는 점을 감안하면, 덩치가 크고 알짜배기인 우량 기업들이 시장에 많이 유입되며 질적 개선을 이룬 것으로 평가된다.

기업밸류 5000억원(공모가 기준) 이상 5사(리브스메드, 세미파이브, 에임드바이오, 씨엠티엑스, 더핑크퐁컴퍼니)의 상장이 이를 주도했다. 5000억원 이상 기업 수는 2021년 이후 최대치다.

첨단기업 중심으로 IPO 시장이 재편됐다는 성과도 주목할 만하다. 글로벌 미래 경쟁력의 핵심으로 꼽는 인공지능(AI), 바이오, 반도체, 방산·우주항공 기업의 상장 및 비중이 확대됐다. 4개 군의 기업 수는 2023년 33사에서 2024년 32사, 지난해 41사로 확대됐다.

투자 열기도 뜨거워 평균 청약 경쟁률은 2021년 이후 최고치인 1128대 1을 기록했다.

신규 기업들의 진입과 함께 건전성 확보를 위한 ‘칼바람’도 거셌다. 상장 폐지 절차가 대폭 단축되면서 최근 3년(2022~2024년) 평균의 약 2.5배인 38개 부실기업이 시장에서 퇴출됐다.

그동안 증권가에서는 코스닥 시장의 활성화를 위해서는 부실기업의 조기 퇴출, 공시·정보공개 강화 등 구조적인 개선이 동반돼야 한다고 지적해 왔다.

이에 거래소는 퇴출을 위한 실질심사 소요기간을 대폭 단축했다. 회생 가능성이 있는 기업에겐 개선기간을 부여하되, 회생 가능성이 현저히 결여된 것으로 판단되면 개선기간을 미부여하는 방식 등으로 신속한 퇴출 구조를 구축했다. 2021년 22개, 2022년 16개, 2023년 8개, 2024년 20개의 기업이 상장 폐지된 것과 비교하면 지난해 38개 기업의 퇴출은 주목할만하다.

올해도 이 같은 기조는 이어질 전망이다. 정부는 앞서 발표한 ‘코스닥 시장 신뢰+혁신 제고 방안’을 토대로 올해도 코스닥 시장 개선에 집중한다. 구체적으로 코스닥본부의 독립성·자율성·경쟁력을 강화하고 인력·조직 확충에 나선다. 또 ‘다산다사’(多産多死) 구조 확립을 위해 상장심사 및 상장 폐지 기준을 재설계한다. 이외에도 코스닥 시장의 기관투자자 유입 등 안정적 수요 기반을 확충하고, 투자자 보호 강화를 통해 시장신뢰를 제고할 계획이다.

증권가에선 올해도 코스닥 시장에 전년과 유사한 수준의 상장이 이뤄지고, 시장 환경 개선 등을 바탕으로 기존 수치를 뛰어넘는 역대급 공모금액이 나올 수 있다고 보고 있다.

오광영 신영증권 연구원은 “제도가 본격적으로 시행되는 2026년에는 시장 참여자들이 새로운 제도 도입에 따른 진행 경과 등을 지켜보면서 공모주 투자에 보다 적극적으로 나설 것으로 예상된다”며 “특히 투자자들의 관심이 높은 AI, 에너지저장장치(ESS), 신재생, 우주산업 등 일부 섹터의 경우 원활한 상장을 지원하기 위해 맞춤형 기술 특례상장 제도가 전면 도입되고 기술 심사 전문 자문역 등이 구축되면 상장 절차에 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 예상된다”고 말했다.